GLD doc - Dutchess of the Sea

In deze documentaire volgen we het Nederlandse vrouwenteam Dutchess of the sea over de Atlantische Oceaan, om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland en Plastic Soup Foundation.

Vier zeer verschillende vrouwen van 50plus steken samen in een roze roeiboot de Atlantische Oceaan over tijdens de zwaarste roeitocht ter wereld: The Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Om dit fysiek, maar vooral mentaal te doorstaan, moeten zij hun persoonlijke angsten en gebreken onder ogen komen en volledig op elkaar durven vertrouwen.

Het Nederlandse vrouwenteam bestaat uit de stoere aanpakker Désirée (53, Welsum), jeugdige enthousiasteling Bela (52, Tonden), bescheiden natuurliefhebber Remke (58, Deventer) en fanatieke ondernemer Astrid (54, Deventer). Een paar weken voor vertrek interviewden de documentairemakers hen over deze enorme uitdaging. Ook volgden ze hen bij de laatste voorbereidingen, zoals het inpakken van hun boot, de routeplanning en fysieke trainingen.

Tijdens de race zijn camera’s mee aan boord, waarmee de vrouwen zelf opnames maken. De documentairemakers nemen het filmen weer over bij de aankomst in Antigua en willen elke roeister na terugkeer in Nederland opnieuw interviewen.

Voor de Arnhemse documentairemakers Sanne Kranenborg & Mayke Pels begon het project met een lang gekoesterde wens om samen een documentaire te maken.

De documentaire Dutchess of the sea is op 13 april om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.