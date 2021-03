Schoolbesturen betreuren uitlekken fusieplannen Dominicus College en Kandinsky College

De schoolbesturen van Alliantie VO en de Scholengroep Rijk van Nijmegen betreuren dat het verkennen van een fusie van het Dominicus College met het Kandinsky College vroegtijdig in de media is verschenen. Op 23 maart bracht De Gelderlander het nieuws van deze intentie naar buiten, nog voordat medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers hier iets over vernomen hadden. Dalende leerlingaantallen bij voornamelijk het Domincus College zijn de voornaamste reden voor een fusie.

'Begrijpen dat dit vragen oproept'

De schoolbesturen van Alliantie VO en de Scholengroep Rijk van Nijmegen, die zelf bezig zijn te fuseren, betreuren de timing van het bericht. “Dit soort plannen vragen veel voorbereiding en overleg”, zo schrijft men aan het Nijmeegse college. “In deze verkennende fase hebben we naast de medezeggenschapsorganen en schoolleiding nog niet iedereen mee kunnen nemen. Wij begrijpen dat het voornemen en de manier waarop het naar buiten is gekomen, vragen oproept bij medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers, en het ook college van burgemeester en wethouders van Nijmegen.”

'Altijd spijtig als scholen moeten fuseren'

De publicatie van de intentie om deze scholen te laten fuseren, was ook voor het Nijmeegse college nieuws. “Daar waren we nog niet van op de hoogte toen we op 2 maart een positief advies gaven over de bestuurlijke fusie van de Alliantie en de Scholengroep, hoewel we natuurlijk wel al wisten dat er een aantal scholen zou moeten gaan fuseren”, vertelt wethouder Grete Visser (D66). “Dat is altijd spijtig, maar het kan wel een oplossing zijn voor een lerarentekort en de dalende leerlingenaantallen die er op sommige plekken zijn. Het is goed dat grote allianties samenwerken om een groot en divers scholenaanbod te houden in Nijmegen.”

Dalende leerlingenaantallen

De fusie tussen de twee scholen is, zoals wethouder Visser al aangaf, ingegeven door noodzaak. “Het leerlingaantal van het Dominicus College daalt al jaren sterk. Bij ongewijzigd beleid ontstaat over enkele jaren een school met slechts 600-650 leerlingen. Dit zet een breed, divers onderwijsaanbod voor onze leerlingen onder grote druk, leidt tot leegstand en geeft personele vraagstukken. Ook het Kandinsky College zag de afgelopen jaren de leerlingaantallen dalen, zij het in mindere mate. Ook hier geldt echter dat verschraling van het onderwijsaanbod dreigt.”

"Scholen kunnen elkaar aanvullen"

Maar er liggen ook kansen, laten de besturen weten. “Beide scholen kunnen elkaar aanvullen op onderwijsvisie en onderwijskundige ambities. Dit vanuit de katholieke identiteit en grondslag die beide scholen bezitten. Wij als bestuurders zien het samengaan van de scholen, onder de ‘werknaam’ Kandinsky-Dominicus College als kansrijk en van groot belang voor het scholenpalet van Nijmegen en omgeving.”

Een fusie tussen beide scholen laat waarschijnlijk tot het schooljaar 2023-2024 op zich wachten. Dit in verband met huisvestingsaangelegenheden. Eerst komt er echter een haalbaarheidsonderzoek.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7