Vrouw in Twello slachtoffer van babbeltruc

Het is dinsdag 9 maart wanneer deze vrouw naar een bejaardenwoning aan het Jachtlustplein in Twello loopt. Ze spreekt de bewoonster aan.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De vrouw wil even in de meterkast kijken vanwege wateroverlast. De bewoonster laat de vrouw binnen. Even later meldt zich een tweede vrouw. Zij verdwijnt weer na enkele minuten in de woning te zijn geweest.

Na het 'bezoek' komt de bewoonster erachter dat ze geld mist. Ze is er beduusd van.

Getuige zag vrouwen in Volkswagen Polo

Een getuige heeft beide vrouwen in de straat gezien die dag. Daarbij is ook gezien dat de vrouwen vertrokken in een donkergrijze Volkswagen Polo. De politie hoopt op meer informatie over deze vrouwen, wellicht in combinatie met de Polo.

Bel 0800-6070 of waarschuw Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 als je informatie hebt die van belang zou kunnen zijn. Je kunt ook dit tipformulier invullen. Het zaaknummer hierbij is 2021107123.