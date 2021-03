Undercoveractie in drugs- en afpersingszaak roept veel vragen op

Rechtbank wil meer uitleg over undercoveractie in zaak-Hedel. Foto: Bart Meesters

De rechtbank in Arnhem wil van het Openbaar Ministerie (OM) nadere uitleg over een undercoveractie die is ingezet bij een van de verdachten in de omvangrijke drugs- en afpersingszaak van een fruitbedrijf in Hedel. Undercoveragenten die zich hebben voorgedaan als criminelen, hadden de man in een busje gehaald en ondervraagd.

"Hoe is meneer in dat busje gekomen? Waarom is gekozen voor deze actie? En waarom is er geen opname gemaakt?", zo vraagt de rechtbank aan het OM. De rechters vinden het van groot belang dat deze vragen worden beantwoord, omdat de verdachte in kwestie verklaringen heeft afgelegd over de medeverdachten in de zaak.

'Dit zaakje stinkt'

Peter Plasman, advocaat van de in het busje ondervraagde verdachte, heeft eerder laten weten dat zijn cliënt is bedreigd door de agenten. Ze wilden weten wie er achter de aanslagen bij (oud-)medewerkers van het fruitbedrijf zat en hebben de man onder druk gezet door zich voor te doen als criminelen. Dit is door Anis Boumanjal, advocaat van een medeverdachte, dinsdag in de rechtbank omschreven als omstreden. "Dit zaakje stinkt."

Hierbij heeft Boumanjal ook gewezen op een uitspraak van de Hoge Raad, die eerder oordeelde dat twee moordzaken waarbij een soortgelijke ondervragingsmethode was gebruikt, opnieuw moesten.

'Actie was rechtmatig'

Dat de politieactie omstreden is geweest, bestrijdt het OM. "De politie was 24/7 bezig met het voorkomen van nieuwe aanslagen. Er stond veel op het spel en onder die omstandigheden was het inzetten van de actie, die wat ons betreft ook gewoon proportioneel is verlopen, rechtmatig."

De afgelopen tijd zijn verschillende incidenten geweest met vuurwerkbommen en brandstichtingen bij adressen die een link hadden met het fruitbedrijf. Medewerkers van het bedrijf in Hedel kregen sinds mei 2019 te maken met geweld, nadat de onderneming de vondst van 400 kilo cocaïne tussen Zuid-Amerikaans fruit bij de politie had aangegeven.

Dreigement om medewerker te liquideren

Afpersers eisten daarna met sms-berichten een miljoen euro. "Als er niet betaald wordt, zullen we op korte termijn een willekeurige medewerker liquideren", schreven de afpersers.

"Na elke aanslag verhogen we de boete met 150.000 euro. Indien we merken dat je de politie inlicht, zullen we dat met extreem geweld beantwoorden. We hebben een lange adem en de politie zal je niet eeuwig bewaken."

De afpersers beschikten over een lijst met adressen van medewerkers.

Zie ook: