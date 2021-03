Politie wil het eindelijk weten: wie doodde baby Sem?

Jennifer Schoorlemmer van de politie zegt: "Sem heeft geen schijn van kans gehad om het te overleven. Wie het heeft gedaan en waarom is nog altijd een raadsel."

Ondanks heel wat pogingen om de ouders en specifiek de moeder te vinden, zoekt de politie 15 jaar na de gruweldaad naar meer informatie. Schoorlemmer: "We hopen dat zich iemand bij ons meldt die kan vertellen wat er destijds is gebeurd."

Opsporing Verzocht stond dinsdagavond ook al stil bij deze cold case uit 2006.

Vocht in longetjes

Tijdens secti e is vocht in de longetjes van baby Sem gevonden. Mogelijk kwam dit doordat hij in de vijver lag. De baby zou zeer waarschijnlijk ook overleden zijn als hij niet naakt in het ijskoude water was achtergelaten.

Het geweld dat tegen deze baby is gebruikt, was dusdanig ernstig dat Sem zwaar lichamelijk letsel had, aldus de politie.

Voldragen zwangerschap

Ze weet dat de moeder een voldragen zwangerschap heeft gehad. Ze moet minstens 37 weken zwanger van Sem zijn geweest. Politiewoordvoerster Schoorlemmer: "Een zwangerschap hoeft natuurlijk niet altijd op te vallen, maar de kans is groot dat meerdere mensen in haar omgeving ervan af wisten."

Schoorlemmer doet een oproep: "Voor iedereen die misschien al jaren twijfelt om informatie met ons te delen of misschien niet wist dat we de ouders nooit hebben gevonden, hopen we dat dit het moment is om naar voren te treden. In ieder geval de moeder, maar er moeten meer mensen weten wat in 2006 met de baby is gebeurd."

Gelukkig zijn er al tips bij de politie binnengekomen, maar ze hoopt op meer.

Belofte politie

Schoorlemmer doet daarbij een belofte: “Als een tipgever een naam noemt van één van de mogelijke ouders en als we vervolgens vaststellen dat hij of zij niet de vader of moeder is van baby Sem, zal diegene nooit te horen krijgen wie de tipgever is geweest. We willen echt dat de drempel om te tippen voor iedereen zo laag mogelijk is.”

Kun je helpen in deze trieste cold case-zaak die na 15 jaar echt een keer moet worden opgelost, bel dan: 0800-6070. Of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem, dan worden jouw gegevens niet bekend bij de politie: 0800-7000. Je mag ook dit tipformulier invullen.