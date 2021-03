Wildkijkscherm moet dieren rust geven in coronatijd

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eigenlijk is het een grote muur van boomstammen met wat kijkgaten. Het wildkijkscherm in de bossen van Ermelo komt als geroepen, want in deze coronatijd is het druk in de bossen en dat zorgt voor problemen.

"Geen mondkapje, geen anderhalve meter. Daar lopen wij gewoon het meest tegen aan, dat de mensen de regels niet in acht nemen", zegt Henri Luth, jachtopziener van de gemeente Ermelo. "En dat het te druk wordt in de bossen en in natuurgebieden waardoor je ook weer verstoring gaat krijgen", vult hij aan. Die verstoring moet worden tegengegaan door het wildkijkscherm. Het geeft de dieren rust, terwijl de mens -op afstand- toch naar bijvoorbeeld een zwijntje kan kijken.

Toerisme

"De timing kan niet beter", zegt wethouder Leo van der Velden (SGP). De wethouder is zich er wel van bewust dat het wildkijkscherm juist een aanzuigende werking kan hebben: "Natuurlijk moeten we daar ook alert op zijn, maar gelukkig hebben we de bezetting om dat waar mogelijk te faciliteren. En dat is even een zoektocht hoe we dat gaan doen."

Wilde dieren schrikken niet alleen van veel mensen. Ook voor loslopende honden zijn ze bang. Die jagen de herten of zwijnen op. Soms met fatale afloop. "Die beesten steken uit stress de drukke weg over en wat ga je krijgen? Wildaanrijdingen", zegt jachtopziener Luth. "Dus verkeersslachtoffers onder het wild. Dat is op dit moment een hot item en daar moeten we in principe ons best voor doen om de mensen te attenderen dat de honden aangelijnd moeten blijven."

De gemeentelijke boswachter en jachtopziener houden de komende tijd in de gaten of bezoekers zich aan de regels houden.