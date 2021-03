Dienstverlening aan Achterhoekse mantelzorgers onder druk

VIT-hulp bij Mantelzorg heeft besloten om per oktober de dienstverlening voor Achterhoekse mantelzorgers te beëindigen. De organisatie biedt nu ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeenten Aalten, Doesburg, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk.

“Waar we een aantal jaren geleden nog voor acht gemeenten werkzaam waren is dat inmiddels nog maar voor vijf gemeenten het geval”, zegt directeur Ben Rikhof van Vit-hulp bij Mantelzorg. “Zonder een waardeoordeel te geven heeft dat zeker consequenties voor onze organisatie en werkwijze gehad.” Drie jaar geleden stonden er elf mensen op de loonlijst, op dit moment nog zeven.



Daarmee is volgens Rikhof de organisatie te klein en te kwetsbaar geworden: “We hebben gekeken of we terug kunnen naar een groter samenwerkingsverband in de Achterhoek, maar daarvoor ontbreekt draagvlak bij de verschillende gemeenten”, aldus Rikhof.

Daarnaast blijft volgens VIT de doorverwijzing van hulpvragen in een aantal gemeenten achter. “Hiermee is er voor onze medewerkers minder werk voorhanden”, zegt de directeur van VIT. “Een gevolg daarvan is dat medewerkers vertrekken omdat ze minder perspectief voor de toekomst zien. Nieuwe mensen moeten worden ingewerkt, maar worden te snel overvraagd. Daarmee kunnen we op dit moment niet meer de prestaties leveren met de kwaliteit die ons voor ogen staat.”

In gesprek met gemeenten

De VIT gaat de komende maand met de vijf Achterhoekse gemeenten in gesprek over hoe de dienstverlening voor mantelzorgers er na 1 oktober uit gaat zien. “We maken het nu als organisatie kenbaar, zodat gemeenten met ons mee kunnen denken”, aldus Rikhof. “Daarbij willen we zorgdragen voor een naadloze overgang naar een nieuwe situatie, zodat mantelzorgers hier zelf weinig van gaan merken.” VIT blijft de huidig dienstverlening tot 1 oktober voortzetten.

Schriftelijke vragen

De CDA-fractie in Doetinchem heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het stoppen van de dienstverlening van VIT. Het CDA wil graag van het Doetinchemse college weten of er actie is ondernomen om de continuering van de dienstverlening te waarborgen en wat de vervolgstappen zullen zijn, zodat mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben hier niet onder gaan lijden.