Eigen inwoner moet voorrang krijgen bij zoektocht naar huis, oordeelt politiek

Met het plan ‘eigen huurder eerst’ willen gemeenten een kwart van alle woningen reserveren voor hun burgers. Het initiatief is bedacht in Druten, maar wordt nu door steeds meer lokale besturen overwogen. En waar voorstanders het zien als een oplossing voor woningzoekers, noemen tegenstanders het een populistische gedachte.

Het begon eind vorig jaar met een motie van Claudia Barten, raadslid van Kernachtig Druten. Haar voorstel: geef eigen inwoners voorrang als er een woning beschikbaar is. "Nu werken we altijd met een loting, waardoor je steeds meer mensen van buitenaf krijgt", voegt de politicus toe. "Over twee jaar staan hier tientallen nieuwe huizen. Voor die tijd willen we dit geregeld hebben."

Er is momenteel sprake van een enorme krapte op de woningmarkt. Vooral starters hebben moeite met het vinden van een huis, ook in Druten. "Die doelgroep wil hier blijven. En als politiek moet je opkomen voor je eigen burgers."

De gemeente kent een aantal oudere burgers die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar ook geen levensloopbestendig huis vinden in Druten. Dat is volgens haar funest voor de leefbaarheid in de kleine kernen. "Ze houden namelijk een plekje bezet voor de jongere generaties. We moeten die doorstroom op gang brengen."

Buurgemeenten enthousiast

Inmiddels overweegt de politiek in onder meer Nijmegen, Arnhem, Beuningen en Zevenaar een vergelijkbaar plan. En dat is volgens Barten precies de bedoeling, want ze wil het regionaal aanpakken. "Dit moeten we met alle zeventien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen regelen, zodat we elkaar niet met krapte opzadelen."

Ook in buurgemeente Wijchen is er onlangs een motie aangenomen waarmee de raad pleit voor dezelfde strategie. "We zien genoeg mensen die lang op een woning wachten en hier willen blijven. Alle kleine beetjes helpen", zegt Renate Loermans, raadslid van Kernachtig Wijchen. Maar niet iedereen in haar gemeente is het eens met die gedachte. "Dan wil men straks alleen de echte Wijchenaren behouden. Dat vinden wij een bekrompen idee", reageert Han Demmers, raadslid van D66.

'Populistische gedachte'

Samen met het CDA stemde D66 tegen de Wijchense motie. "In een grotere stad als Nijmegen heb je meer woningen, dan is dat misschien relevanter. Maar reken je door, maak je de kans op een huis in de regio een stuk kleiner", stelt Demmers. "Bovendien is het nogal een populistische gedachte. Iedereen moet gelijke kansen krijgen, of je hier nou vandaan komt of niet."

Ook de Drutense tegenstander Sociaal Maas en Waal blijft sceptisch. Volgens de partij is er nu al voldoende regelgeving om huizen eerlijk te verdelen. "Juist in deze tijd moeten we meer solidariteit tonen. Hiermee sluit je onnodig bepaalde groepen buiten", meent fractievoorzitter Dini Uitdehaag.

