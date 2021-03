Effent Apeldoorn de weg voor een groot casino?

Een groter casino wordt straks misschien mogelijk in Apeldoorn. De vergunningen voor speelhallen moeten opnieuw worden verdeeld en daarom sorteert de gemeente voor op wat er wel en niet kan. Een groter casino, in plaats van een speelhal, zou dan beter zijn voor Apeldoorn.

In 2025 lopen de vergunningen voor vijf speelhallen in Apeldoorn af. Omdat die hallen aan veel regels zijn gebonden, moet de gemeente nu al kijken wat zij in de toekomst belangrijk vindt en waar exploitanten aan moeten voldoen. De gemeenteraad gaat er daarom over in gesprek.

'Wij willen uitbreiden'

Uit onderzoek blijkt dat de huidige speelhallen niet zoveel toevoegen aan Apeldoorn; economisch hebben ze weinig meerwaarde en er zit ook geen horeca aan gekoppeld. Bovendien geven meerdere exploitanten sinds 2015 aan dat zij graag willen uitbreiden.

Het gemeentebestuur probeerde in 2018 een nieuw casinobeleid in te voeren om uitbreiding mogelijk te maken, maar daar ging de raad niet in mee. Het argument was toen dat 'een groter casino met ruimer aanbod wordt gezien als meer rendabel, wat kwaliteit en uitstraling ten goede komt'.

Nu moet de raad er nogmaals over nadenken, want in 2025 lopen de vergunningen af. Wie krijgen er straks opnieuw een vergunning en hoe groot mag zo'n speelhal dan zijn? Dat is de vraag die voorligt.

Verder kan de gemeente nadenken over locaties en openingstijden, het maximale aantal spelers en ook preventiebeleid om verslaving tegen te gaan.