Speelplekken in Oude IJsselstreek rookvrij

"Hier groeien kinderen op, we willen niet dat zij het normaal vinden om te gaan roken", aldus wethouder Overduin. "Naast dat we schoolpleinen en veel sportterreinen al rookvrij hebben gemaakt, volgen nu dus de speelplekken." De 'rookvrije tegel' moet er volgens de wethouder voor zorgen dat ouders geen sigaret opsteken terwijl zij naar hun spelende kinderen kijken. Het roken is echter niet verboden op de speelplekken in de gemeente. "Het gaat niet om een rookverbod, dat is in onze gemeente nog niet aan de orde", vertelt Overduin. "We hopen echt op positieve bewustwording."



Lieke van Dijk werkt bij de GGD en maakt deel uit van de werkgroep 'Achterhoek Rookvrij', volgens haar is het initiatief een goede stap: "Een van onze doelstellingen is zoveel mogelijk rookvrije omgevingen te creëren." Volgens Van Dijk zijn vooral zogenaamde 'kind omgevingen' belangrijk in dit proces: "En een speeltuin is natuurlijk een hele belangrijke kind omgeving." Achterhoek Rookvrij is daarom blij met de stap die Oude IJsselstreek neemt om ook speelplekken rookvrij te maken: "Het is de eerste gemeente die deze stap durft te nemen."



De volgende stap

De werkgroep Achterhoek Rookvrij hoopt dat het initiatief een voorbeeld is in de regio. "De volgende stap zal zijn dat we andere gemeentes enthousiasmeren om hiermee verder te gaan", vertelt Van Dijk. "We zien op verschillende plekken in de regio plannen opkomen." Ook Overduin verwacht dat andere gemeentes speelplekken rookvrij zullen maken: "We werken met alle gemeentes samen aan een gezonde regio."



Rookvrije generatie in 2040

Grote doel van Achterhoek Rookvrij is dat er in 2040 geen kinderen meer beginnen met roken. Dan is er volgens haar sprake van een rookvrije generatie. "Of dat gaat lukken moet nog blijken", vertelt Van Dijk. "Maar ik denk dat het wel haalbaar is."





