Vervuiling drugslab Drempt nog niet weg

De schuur van het voormalige drugslab aan de Zomerweg in Drempt is nog steeds niet schoon. Volgens de gemeente zitten er nog kwikresten in die verwijderd moeten worden. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Het drugslab werd vorig jaar mei opgerold. In de schuur achter de boerderij werd de zeer verslavende drug crystal meth gemaakt. Het lab was vol in bedrijf. Er is voor miljoenen euro's aan drugs en afgeleiden gevonden. De eigenaar verklaarde dat hij de schuur sinds een tijdje verhuurde. De politie pakte ter plekke drie mannen op: een Colombiaan, een Mexicaan en een man uit de Verenigde Staten.

Hoger beroep

De drie zijn inmiddels voor de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 en 4 jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste hogere straffen en ging dan ook in beroep. De Mexicaan moet vandaag voor het eerst voor het gerechtshof verschijnen, de twee anderen op 13 april. De hoger beroepzaken zullen pas later inhoudelijk worden behandeld.

De schuur waar het lab inzat, werd kort na de ontdekking door de burgemeester van Bronckhorst gesloten en er werd een onderzoek gestart naar de schade. Daaruit is gebleken dat er flink wat verontreinigingen waren in en om de schuur aan de Zomerweg.

Schadelijke kwikresten

Afgelopen november werd begonnen met de opruimwerkzaamheden. Onder andere de gierkelder is leeggepompt en de aanwezige stoffen zijn afgevoerd. De gemeente Bronckhorst had hiervoor een bedrijf ingeschakeld dat gespecialiseerd is in het transport en de afvoer van gevaarlijke stoffen.

Het was de bedoeling dat het terrein inmiddels helemaal schoon zou zijn, maar uit metingen blijkt dat er toch nog kwikresten aanwezig zijn in de schuur. Die moeten nog verwijderd worden. Pas dan kan de gemeente iets zeggen over de kosten van de sanering. Deskundigen spraken eerder over zeer hoge opruimkosten, die wel kunnen oplopen tot een ton.

De verontreinigingen vormden geen directe risico’s voor de volksgezondheid of het milieu, maar moesten volgens de gemeente wel gesaneerd worden. De gemeente Bronckhorst doet dit, omdat door de betrokken partijen geen plan van aanpak is ingediend voor het opruimen. Alle kosten die de gemeente hiervoor maakt, worden wel verhaald op de eigenaren en de huurder.

