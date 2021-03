Het aantal inwoners van de Achterhoek groeit: 'Maar het is nog geen trend'

De Achterhoek is in trek bij mensen uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Foto: ANP

De Achterhoekse bevolking is vorig jaar met 450 tot 500 mensen gegroeid. Er hebben zich meer mensen van buiten de regio in de Achterhoek gevestigd en er zijn minder mensen vertrokken. Het aantal geboorten blijft achter in de Achterhoek.

Kwamen er in 2018 nog 300 mensen van buiten de Achterhoek, in 2020 hebben zich 900 mensen in de Achterhoek gevestigd, verspreid over de hele regio. "Mensen willen niet alleen in Doetinchem wonen, alleen Aalten en Oost Gelre zijn minder in trek", zegt Els Birkenhäger, manager van Sité Woondiensten.

Ze stelt dat nieuwkomers in de Achterhoek in het verleden eerst nog een tussenstap hebben gemaakt door een woning in Arnhem of Ede te kopen, maar dat is nu niet aan de orde. "Het blijkt dat mensen uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht rechtstreeks naar de Achterhoek komen", aldus Birkenhäger.

Verleidelijk

De mensen die zich in de Achterhoek vestigen zijn tussen de 35 en 60 jaar. "Maar ook in de groep tot 35 jaar zien we voor het eerst in 2020 een positief saldo", zegt Birkenhäger.

Het lid van de Achterhoek Board erkent dat de cijfers nog niet definitief zijn ('het is een ontwikkeling, we moeten nog de diepte in'). De krimp heeft vorig jaar plaats gemaakt voor groei. Verleidelijk om te juichen als Achterhoek zijnde, maar ook gevaarlijk mocht het een eenmalige opleving zijn.

"Daarom is het belangrijk om er zorgvuldig mee om te gaan", zegt Birkenhäger. "Het kán een opleving zijn die ook zo weer voorbij kan zijn. Daarom spreken we van een positief signaal en geen trend, maar we hopen natuurlijk wel dat het zo blijft."

Zo moeten nog de uitkomsten van een leefbaarheidsonderzoek in de Achterhoek verwerkt worden. "Er doen 40.000 mensen mee aan een onderzoek naar woonwensen en 14.000 mensen hebben de enquête al ingevuld", aldus Birkenhäger.

Campagne

Mirjam Koster van het Graafschap College en lid van de Achterhoek Board kondigde maandagavond tijdens de Achterhoekraad een campagne aan om nog meer mensen te overtuigen naar de Achterhoek te komen. "Zeven nieuwe Achterhoekers vertellen over hun ervaringen in de Achterhoek en dat worden succesverhalen", vertelde Koster. "Waarom willen ze leven, wonen en werken in de Achterhoek?"

De - digitale - campagne, gericht op heel Nederland en op werkende mensen tot 45 jaar, wordt half mei gelanceerd.