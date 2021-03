Vijftig keer een Michelin-ster, dit restaurant flikt het

Het is een bijzonder kroonjaar voor het restaurant in Heelsum. Voor de vijftigste keer heeft het restaurant een Michelin-ster gekregen. "Dat is bijzonder, zeker in Nederland. Ik ben echt supertrots."

Opsteker in gek jaar

Het is een opsteker in een verder roemloos jaar, want de restaurants hebben grote delen van het jaar dichtgezeten. Berentsen is druk bezig om allerlei projecten op poten te zetten, maar het liefst opent hij gewoon de deuren. "De stip op de horizon wordt elke keer verplaatst." Hij noemt het een worst die net voor zijn neus wordt weggehaald.

"We kunnen het zo goed doen in de horeca, maar op een of andere manier geloven ze ons niet in Den Haag. We moeten maar meer geduld hebben", aldus Berentsen.

De uitreiking van de Michelin-sterren is normaal gesproken een feestje in het DeLaMar-theater in Amsterdam. "Ik mis die sfeer ook wel."

Zie ook: Dit zijn ze dan: alle sterrenrestaurants van Gelderland

Ook de Nieuwe Winkel uit Nijmegen kreeg een Michelin-ster.