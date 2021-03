LEGO te huur, de 14-jarige Floris is zijn eigen bedrijf begonnen

"LEGO is best duur en we hebben er veel van liggen. Ik heb nu zo'n veertig producten op mijn website staan die ieder voor twee weken gehuurd kunnen worden", vertelt Floris over de gedachte achter zijn onderneming.

"Daarnaast was het goed voor mijn eigen ontwikkeling. Ik zit normaal gesproken veel op mijn kamer een beetje mijn eigen ding te doen. Hierdoor moet ik met anderen omgaan, uit mijn comfortzone komen. Het is heel spannend maar ook heel erg leuk om te doen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Meer jonge ondernemers

Floris is niet de enige Gelderse jongere die zijn eigen bedrijf startte. Volgens de Kamer van Koophandel is het aantal, ondanks de coronacrisis, fors gegroeid. Waar in 2017 nog 96 jongeren onder de 18 jaar een eigen bedrijfje inschreven, waren dat er in 2018 al 162. In 2019 steeg het aantal verder naar 278, tegen maar liefst 445 afgelopen jaar.

Wat voor bedrijfjes vorig jaar zijn ingeschreven, is niet duidelijk. Dat vermelden de cijfers niet, maar er blijkt wel uit dat de ondernemerszin onder Gelderse jongeren groot is. Ze zijn wel afhankelijk van de hulp van hun ouders, want onder andere banken doen geen zaken met ze.

Leren, verdienen en investeren

De website van Floris, Stapel-Gek.nl, is grotendeels door hem zelf gebouwd. "Ik had mezelf nooit gezien als iemand die goed met techniek om kan gaan, maar inmiddels voel ik me wel de expert van de familie."

Hij vervolgt: "Het was een hele nieuwe leerervaring en er zijn heel veel dingen verkeerd gegaan in het begin. Maar het is wel leuk om zo'n uitdaging te overkomen. Ik haal heel veel levenservaring uit mijn bedrijf. Ik begrijp meer hoe de marketingwereld in elkaar zit en het verdient ook een beetje bij. Veel van het geld dat ik verdien, investeer ik ook direct weer in LEGO."