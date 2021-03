Steeds meer mensen boeken een vakantie om te gaan werken

Het klinkt ideaal: je afzonderen in een rustieke omgeving, productief zijn voor je werk en tussendoor ontspannen. De zogeheten workation is een concept waar de vakantieparken tijdens de coronacrisis steeds beter op weten in te spelen. En het blijkt populair, merken ze ook bij Buitenplaats Beekhuizen in Velp. Daar adverteren ze er zelfs mee.

Werken in de natuur

"Terwijl de kids naar school zijn kun jij in alle rust werken vanuit je lodgetent, omringd door de prachtige natuur van Nationaal Park Veluwezoom", zo luidt de tekst op de site. Daarmee spelen ze in op de behoefte bij mensen om het werk maar ook het leven in coronatijd leuk te houden. "Je ziet echt dat mensen daar ook op die manier gebruik van maken, dus dat is harstikke leuk", zegt manager Rick Milius.

Mensen ontvluchten de coronastress

Ook bij Droomparken, die verschillende parken hebben in Gelderland, zien ze de toenemende interesse in het recreëren tijdens de coronacrisis. Vooral door de week. "Eigenlijk is dat al zichtbaar vanaf december, en dat gaat nog steeds door", vertelt directeur Andries Bruil. "In de periode dat de kinderen niet naar school gingen was dat nog veel hoger."

Volgens Bruil ontvluchten mensen op deze manier de coronastress. "Dan werk je toch even in een andere dynamiek en dat geeft net een iets ander sfeertje."

Tiny Offices

De vervagende lijn tussen werk en recreatie is niet alleen ontstaan door de coronacrisis. Volgens Bruil was die trend al gaande. "Je zag die behoefte ook al voor die tijd. Daarom zijn we in Otterlo in 2018/2019 al een pilot gestart met Tiny Offices." Een soort kleine kantoortjes waar je even in alle rust kunt werken, op het park.

"Die verhuren we dan een dag of een dagdeel en dat is ideaal als je even rustig wil bellen ofzo", verduidelijkt Bruil. De coronacrisis heeft dat concept wel in een stroomversnelling gebracht. "Eerder zag je dat die kantoortjes een uurtje gereserveerd werden, maar nu worden ze vrij constant gebruikt."

