Twentse pastoor landt in de Achterhoek

"Normaal zou je kinderen hebben, mensen die in een optocht meelopen in de kerk, maar nu is het allemaal zitten blijven", zo schetst Oortman de viering van zondag in de kerk in Beek. "Het is echt beperkter." Met maximaal dertig bezoekers wordt een deel gedwongen om vieringen van de parochie vanuit huis te volgen. Hoewel het aanwezige publiek in Beek tevreden was, merkt Oortman aan alles dat het kerkelijk leven in coronatijd een stuk afstandelijker is: "Mensen zitten niet meer gezellig en knus naast elkaar in die rotbanken. Desalniettemin, het is Pasen, het moet gevierd."



Na zeven jaren bij de samenwerkende parochies in onder meer Hengelo en Sint Isidorushoeve startte Oortman eind vorig jaar als opvolger van Jurgen Jansen in de Gabriëlparochie. Voor de pastoor voelde het alsof hij van een rijdende trein in Twente sprong om opnieuw te beginnen in de Achterhoek. "Het wordt voor je bepaald", legt de pastoor uit, die zich moest schikken naar de overplaatsing van de kardinaal. "Je eigen gevoelens en ideeën daarbij zijn dan minder relevant. Ik heb het er moeilijk mee gehad, maar inmiddels ben ik aardig gesetteld."



‘Godzijdank dertig’

De pastoor telt ondanks de beperkingen zijn zegeningen dat er komend weekend maximaal dertig bezoekers in de kerk kunnen zijn bij de Paasvieringen. "Dat is niet veel, maar het zijn er godzijdank dertig", aldus Oortman. "Dat is in ieder geval prettig. Ik zou het liefst hebben dat deze kerk helemaal vol zat. Of dat normaal het geval is, vraag ik mij ook af, maar daar word ik blij van."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: