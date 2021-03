Rood, zwart en groen trekt al 79 jaar ten strijde in de Goffert

Het is vandaag 79 jaar geleden dat NEC haar eerste wedstrijd speelde in het Goffertstadion. Dit gebeurde op 29 maart 1942 bij een wedstrijd tussen NEC en Quick waarbij 15.000 man aanwezig was. Beide clubs was al eerder gevraagd om gebruik te maken van het Goffertstadion maar bedankte vriendelijk voor de eer.

In 1939 was het Goffertstadion al klaar maar geen van de beide clubs wilde in het stadion spelen. Het was op dat moment zelfs het derde grootste stadion van Nederland na de Kuip en het Olympisch Stadion in Amsterdam. NEC en Quick hadden al een eigen stadion aan de Hazenkamp die meestal groot genoeg was voor de toestromende supporters. Om in het Goffertstadion te kunnen spelen zouden de clubs huur moeten gaan betalen, daarom besloot het bestuur van NEC om eerst een wedstrijd als experiment uit te voeren om te kijken of het genoeg toeschouwers trok. Uiteindelijk verplaatste NEC in het seizoen 1945-1946 naar het Goffertstadion.

Op maandag 5 april zal NEC aantreden voor haar 1220ste wedstrijd in competitieverband in het Goffertstadion ditmaal tegen Telstar.