Ben Uffink (69) overleden: een rooie knuffelbeer, die ook even zijn glans verloor

Ben Uffink, een monument in de politiek in Winterswijk, is vorige week donderdag overleden. Hij was in de gloriedagen van de PvdA in Winterswijk hét gezicht van de partij. De voormalig wethouder en fractievoorzitter is 69 jaar geworden.

Hoe geliefd ook, hij bleek in 2008 niet helemaal onomstreden. Winterswijks Belang (WB) kwam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uit het niets als een komeet omhoog en veroverde acht zetels in de gemeenteraad van Winterswijk. WB mocht als grootste partij de formatie leiden en het bolwerk van de PvdA brokkelde in de jaren erna af.

Tijdens die gesprekken gingen Dirk Willink en André van Nijkerken er namens WB met gestrekt been in, met een totaal onthutste Uffink tegenover zich. Uffink werd weggezet als een exponent van de 'oude' (vriendjes)politiek met dubieuze nevenfuncties. Knuffelbeer Ben glansde niet meer, hij was zichtbaar aangedaan. Een even pijnlijk als memorabel moment in de raadszaal in Winterswijk, in het lokale politieke landschap werden de bordjes verhangen.

Tóch zou het goedkomen met de op 2 augustus 1951 geboren Aaltenaar, die weer als wethouder aan de slag ging, ook in harmonie met WB-wethouder Rik Gommers. Ze trokken samen op en tussen de twee ontstond een meer dan warme band.

Ziel bij de zorg

Uffink was een échte rooie rakker in de politiek, van 1981 tot en met 2014. Hij was namens de PvdA in Winterswijk raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Hij bekleedde veel bestuurs-en nevenfuncties. Zijn ziel lag bij de zorg, waar hij als verpleger en later manager actief was. Hij kwam op voor de minderbedeelden in de samenleving.

Hij kon ook driftig worden tijdens een raadsvergadering en op de emotie spelen als een plan van hem dreigde te sneuvelen. In het uiterste geval was hij niet te beroerd zijn eigen zetel ter beschikking te stellen, in de wetenschap dat de waardering voor hem zo groot was dat het niet zover zou komen.

Hij zette zich in voor Winterswijk en had daarbij een duidelijke visie, zoals bijvoorbeeld geen landelijke witgoedmagnaat in het winkelcentrum, dat gaat ten koste van de 'eigen' ondernemers. Een plek aan de rand van het centrum werd door Uffink gedoogd en zover kwam het dan niet. Had hij zijn doel bereikt.

Ook was hij betrokken bij het Werkplein Oost-Achterhoek en de bouw van het Gerrit Komrij College. "Die school moet bij het station komen om aantrekkelijk te zijn voor leerlingen van buiten Winterswijk", zei Uffink steevast. En zo gebeurde het ook, al is het vooral een school voor de Winterswijkse jeugd geworden.

Doodziek

Die echte rooie rakker, met altijd goede zin en gezegend met zelfspot, kreeg tijdens een vakantie in Zuid-Afrika in 2009 met enorme tegenslag te maken. Hij werd doodziek, overleefde ternauwernood en raakte verlamd in de rug. Hij was veroordeeld tot een rolstoel. Een enorm hard gelag voor hem en zijn naasten, opeens werd híj afhankelijk, in plaats van de mensen die hij altijd wilde helpen. Wie wil Ben even in de lift helpen? Vragen met die strekking kreeg hij te horen. Hij moest dan slikken, ook al waren er genoeg mensen die opsprongen.

Hij stopte in 2014 met de actieve politiek en vervolgens werd hij vooral gespot op zijn handbike, waarmee hij door Winterswijk 'vloog'. Hij liet zich er niet zomaar onder krijgen, dat was niet de aard van Ben Uffink. Hij stierf enigszins in het harnas, dat wil zeggen: de fractieleden van de PvdA kregen afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering het bericht dat de voormalige knuffelbeer van de Winterswijkse politiek was overleden.