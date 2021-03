Bekend restaurant De Betuwe in Tiel stopt ermee

De familie begon 45 jaar geleden met het restaurant dat toen nog aan de afrit van de A15 lag. Deze afrit is later verplaatst. In een statement op de Facebook-pagina van het restaurant geven de eigenaren aan dat de vraag van het naastgelegen bedrijf Zijlstra om het terrein over te nemen de aanleiding is om te stoppen. Hierbij is ook hun woonhuis inbegrepen.

"We hebben er wel een paar nachtjes over moeten slapen, maar zijn na wikken en wegen toch op zijn vraag ingegaan", schrijven ze. "Een enorm ingrijpende beslissing waar we met een goed gevoel achter staan", vertellen ze in een video op de Facebook-pagina van het restaurant.

Nog niet definitief

Helemaal definitief is de verkoop nog niet. Er lopen nog onderzoeken met betrekking tot de nieuwe plannen met het terrein. "Mocht de koop toch niet doorgaan gaan wij natuurlijk ook gewoon door", aldus Van Heesch. "We stoppen niet omdat we er geen zin meer in hebben of om economische redenen, maar deze trein konden we niet voorbij laten rijden zonder erin te springen."

De familie Van Heesch heeft ook een restaurant en grand café in het centrum van Tiel genaamd Hart van de Betuwe. Daar gaan ze zich nu volledig op richten, schrijft het echtpaar.

Honderden reacties

Voor veel mensen is het restaurant en zalencentrum bekend terrein voor etentjes, feesten en vergaderingen. Ook was het jarenlang het domein van waaruit de rijexamens verzorgd werden. Op de bekendmaking van de voorgenomen verkoop hebben dan ook honderden mensen gereageerd die er blijk van geven dat De Betuwe erg gemist zal worden.

Mooie herinneringen

RegioTV Tiel is opzoek naar mensen die bijzondere herinneringen hebben aan restaurant De Betuwe. Heeft u mooie herinneringen aan De Betuwe, die u graag met ons wil delen? Mail dan naar rivierengebied@gld.nl.