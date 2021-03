Acht verdachten voor rechter in afpersingszaak De Groot

De rechtbank in Arnhem behandelt vandaag de dossiers van in totaal acht verdachten die volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken waren bij afpersings- en intimidatiepraktijken gericht tegen fruitbedrijf De Groot in Hedel. Het gaat om een groep criminelen die aanslagen zouden hebben gepleegd op woningen van medewerkers van de fruitimporteur.

De Groot heeft enige jaren geleden te maken gehad met cocaïne die verstopt zat in ladingen groenten en fruit. Daarna begonnen de bedreigingen. Anderhalf jaar lang stond het Hedelse fruitbedrijf bloot aan verregaande intimidatie.

Centraal staat een man uit Naarden. Hij werd al in 2019 aangehouden en vastgezet voor afpersing. Maar de rechtbank liet hem na enkele maanden hechtenis vrij wegens gebrek aan bewijs. Eind vorig jaar is hij opnieuw aangehouden. Hij is volgens het OM onder meer betrokken bij een reeks beschietingen en een aanslag op een woning in Rosmalen.

'Voor enkele honderden euro’s overgehaald'

De eerste verdachte die woensdag via een videoverbinding voor de rechter verscheen, is een man van 21. Hij wordt verdacht van twee aanslagen met brandbommen op een woning in Hedel en Kerkdriel. Zijn advocaat vroeg om zijn voorlopige hechtenis op te heffen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

De rechters zijn bang voor herhaling: "U deed mee zonder al te veel weerstand. U liet zich overhalen voor enkele honderden euro’s." De volgende zaak van vandaag is achter gesloten deuren, omdat de verdachte minderjarig is.

Undercoveractie

Een van de verdachten die vandaag terechtstaan, kreeg met een undercoveractie van de politie te maken. Agenten die vermomd waren als criminelen namen deze verdachte mee in een busje. Daarna vroegen ze hem uit te leggen hoe hij bij de misdaden gericht tegen De Groot betrokken was geraakt.

Handgranaat

In een andere zittingszaal van het rechtbankgebouw in Arnhem staat vandaag een man terecht voor het plaatsen van een handgranaat in Kerkdriel. Het explosief lag bij de deur van de woning van een van de directieleden van De Groot.

De man zou dit samen met een handlanger hebben gedaan. Het gaat vandaag om een inhoudelijke behandeling. Dat betekent dat deze verdachte van de officier van justitie zal horen welke straf tegen hem wordt geëist.

Sms-aanklacht

De rechtbank in Arnhem liet eerder overigens vier verdachten vrij. Zij zouden samen met de hoofdverdachte de directie van De Groot hebben bestookt met bedreigende sms'jes. Maar die aanklacht houdt niet langer stand, zo heeft de rechter laten weten.

