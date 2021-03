Geen nieuwe excuses na discriminatieaffaire: 'Kennelijk een brug te ver'

Het Arnhemse college vindt de excuses die het maakte naar de stad na het marathondebat over de discriminatieaffaire voldoende. Verschillende fracties hadden om 'echte excuses' gevraagd na de 'halfbakken pr-reactie' van de wethouders. Hieruit blijkt opnieuw dat er geen probleembesef is, stelt ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede.

Ze slingerde de hele kwestie aan doordat na haar aanhoudende vragen bleek dat een rapport dat discriminatie in het personeelsbeleid van de gemeente aantoont, jarenlang bewust achter werd gehouden. Na een marathondebat konden de verantwoordelijk wethouders aanblijven dankzij de steun van Arnhem Centraal, dat nu in de coalitie zit. D66, dat de steun aan wethouder Martien Louwers wel opzegde, werd juist uit de coalitie gezet. Hun opstelling in die nacht was de druppel voor GroenLinks, VVD en PvdA om niet meer met hen samen te willen werken.

'Geen excuses voor omgang discriminatierapport'

In het debat boden de wethouders meerdere malen excuses aan. Maar de voltallige raad wilde dat ze dat ook aan de stad zouden doen via de gemeentelijke communicatiekanalen. Wat volgde was een bericht waarin spijt werd betuigt voor het feit dat de gemeente nog niet de inclusieve organisatie is die zij zou moeten en kunnen zijn. "Maar het college heeft geen excuses aangeboden voor hoe er met het rapport is omgegaan", constateert Nede.

Samen met DENK Verenigd Arnhem en SP vroeg ze de wethouders alsnog met 'echte excuses' te komen zonder er 'weer omheen te draaien'. Maar het college vindt het dus voldoende zo. Volgens Nede laat dat 'een klein deel van een heel groot probleem' zien. "Deze neppe excuses zijn slechts een bevestiging van het gebrek aan probleembesef. We komen hier zeker nog op terug, maar dan in een breder geheel."

'Slappe hap'

"Niet te vatten", vindt Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem) de houding van het college. "De wethouders hebben hun excuses duidelijk aan de raad kenbaar gemaakt, maar weigeren dit helaas te doen aan de stad en haar inwoners. Deze in begrijpelijk Nederlands delen via alle communicatiekanalen, is kennelijk een brug te ver. Dus blijft het bij een slappe hap en vage reactie over inclusie." En dat is volgens hem niet waar de raad om heeft gevraagd.

Of hij het college nogmaals tot nieuwe excuses aan wil sporen? "Dat weet ik nog niet", antwoordt Aydemir. "Ze hebben al moeite met simpel sorry zeggen tegen de stad. Die moeten wel toegevoegde waarde hebben. De erkenning moet er wel écht zijn."

