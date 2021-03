Mooi Wageningen en de SME in beroep tegen rechterlijke uitspraak inzake vervuild grondwater onder de ENKAwijk in Ede

Het vervuilde grondwater is in beweging en stroomt langzaam maar zeker richting natuur in het Binnenveld in de omgeving van Bennekom. Momenteel komt het water onder de wijken Maandereng en Rietkampen. Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Ede, en provincie Gelderland willen het verontreinigde grondwater in de Rietkampen oppompen en via een nog aan te leggen pijpleiding van zo'n acht kilometer in de Nederrijn lozen.

Mooi Wageningen en Stichting Milieu Werkgroepen Ede waren naar de rechter gestapt. Zij wilden hiermee afdwingen dat het grondwater ter plekke zou worden schoongemaakt. De rechter gaf hen gelijk omdat er geen onderzoek had plaatsgevonden naar de effecten van de lozingen in de Nederrijn. Tijdens de procedure hebben het waterschap en de gemeente dit onderzoek alsnog laten uitvoeren, waarna de rechter het besluit heeft bijgesteld. Mooi Wageningen gaat in beroep en de milieuwerkgroepen Ede overwegen het beroep te steunen.