Nieuw project VRIJ laat jongeren ervaren wat vrijheid betekent

Vrij om te zeggen wat je wil, vrij zijn om te doen wat je wil. Het lijkt allemaal heel normaal, maar dat is het lang niet altijd. Omroep Gelderland staat dit voorjaar in het teken van VRIJ, een nieuw project waarin de vrijheid voor jongeren centraal staat.

Het thema is voor hen op veel manieren actueel, denk bijvoorbeeld aan genderdiversiteit, discriminatie en de coronabeperkingen. In verschillende programma’s ontdekken we de connectie van jongeren met vrijheid, zowel via YouTube als op tv.

Vrij normaal… met Maarten van Rossem

In het nieuwe programma Vrij normaal… met Maarten van Rossem kijken we terug, maar vooral vooruit met een groep jongeren. Hoe denken zij over de toekomst van vrijheid? In deze vierdelige serie staat Maarten van Rossem stil bij verschillende aspecten van vrijheid en gaat hierover met jongeren in gesprek.

Wat is bijvoorbeeld een voorwaarde van vrijheid? En moet je gewoon alles kunnen zeggen wat je denkt, alles kunnen geloven wat je wil? Het vierdelige programma Vrij normaal… met Maarten van Rossem is vanaf 12 april om 17.20 uur te zien op TV Gelderland en via Uitzending Gemist.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Tako Rietveld gaat in gesprek met jongeren tussen de 9 en 16 jaar die uit eigen ervaring over vrijheid vertellen. Ze delen hun ultieme moment van vrijheid. Voor de één is dit kitesurfen, voor de ander is dit dat ze zich veilig voelen om helemaal zichzelf te kunnen zijn.

En hoe ga je ermee om als je vrijheid ineens beperkt wordt, bijvoorbeeld in tijden van corona? Ze vertellen hoe zij stilstaan bij vrijheid en wat dit voor hen betekent anno 2021. De portretten van jongeren zijn vanaf 24 april te zien op ons YouTube kanaal.

De Koepel van Vrijheid

Zes jongeren ervaren hoe het is als je vrijheid wordt beperkt. Ze laten zich drie dagen opsluiten in de Koepelgevangenis in Arnhem en nemen afstand van alles wat ze hebben aan moderne communicatie.

Ze krijgen hier bezoek van een aantal bijzondere gasten die een connectie hebben met het thema vrijheid, en ze vertellen hun verhaal aan de groep en hoe dat in relatie staat tot het thema vrijheid. Het tv-programma Koepel van Vrijheid is iedere zaterdag vanaf 10.00 uur te zien op YouTube en om 17.20 uur op TV Gelderland en via Uitzending Gemist.

Het project Vrijheid is opgericht in samenwerking met het VFonds en de provincie Gelderland.