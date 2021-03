Hoofdrol voor broederij in Ochten: nooit meer onnodig doden van kuikens

Een bedrijf in Ochten speelt een hoofdrol in een nieuwe techniek waardoor miljarden kuikens niet meer gedood hoeven te worden na uit het ei te zijn gekropen.

Een nieuwe machine kan aan een ei merken of er een haantje of een hennetje uit zal komen. Volgens de Universiteit Leiden zijn al 150.000 eieren met een hennetje geselecteerd om uit te laten broeden, wat bewijst dat de nieuwe techniek werkt. Dit gebeurde op Kuikenbroederij Het Anker in Ochten. De eieren met de haantjes worden niet uitgebroed, waardoor deze 'overbodige' beestjes bijvoorbeeld niet meer worden vergast.

Al op eerste dag gedood

Haantjes zijn niet rendabel en worden op de eerste dag al gedood. Ze worden onder meer gevoerd aan dieren in dierenverblijven. "Ze worden hier zelfs opgehaald door de dierenambulance", voegt Rinie Vroegindewij van de kuikenbroederij in Ochten toe. "De Europese wetgeving wordt binnenkort aangepast zodat geboren haantjes al op de eerste dag niet meer kunnen worden gedood."

Met de nieuwe techniek komt het niet meer tot het ombrengen van daghaantjes. Ze verdwijnen met ei en al in diervoeding en merken dus nergens iets van.

6,5 miljard dode kuikens per jaar

Dat de selectie van de nog maar kort bevruchte eieren technisch mogelijk is, was al bekend, maar nu is de technologie voor het eerst met succes toegepast. Op de kuikenbroederij in Ochten. Vroegindewij van Het Anker wil er verder niets over kwijt en verwijst naar de ontwikkelaar van de machine, In Ovo in Leiden.

Jaarlijks worden wereldwijd 6,5 miljard hanenkuikentjes gedood, omdat ze geen 'economische waarde' hebben. Het bedrijf In Ovo ontwikkelde een techniek waarmee snel het geslacht van een kuikentje in het ei kan worden bepaald. Het ondertekende zeven jaar geleden een plan met de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens, de Universiteit Leiden, de Dierenbescherming en de overheid. Daarmee kwam er onderzoeksgeld vrij om de technologie verder te ontwikkelen.

'Cruciale mijlpaal'

Het uitkomen van de eerste 150.000 hennetjes in Ochten wordt gezien als een 'cruciale mijlpaal' op weg naar de oplossing van de wereldwijde praktijken om haantjes onnodig geboren te laten worden en vervolgens te vernietigen. Binnen een paar maanden wordt een nieuwe machine geïntroduceerd met een capaciteit voor het herkennen van het geslacht in vijf miljoen eieren per jaar. Het bedrijf hoopt met die machine internationaal door te breken.

In Ovo is een spin-off van de Universiteit Leiden. Het bedrijf heeft tien jaar over de ontwikkeling gedaan.