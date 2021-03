Eef kaart volop misstanden aan, maar gemeente Nijmegen verbreekt contact

In mei 2019 deed Eef van Munster al zijn beklag bij Omroep Gelderland. "De gemeente heeft nieuwe bushokjes geplaatst en de palen van de bushokjes staan in de blindenstrook", zo wees hij een voorbeeld aan.

Eef neemt zijn taak erg serieus

Bij een andere halte wees hij erop dat het bord van busorganisatie Breng zodanig is neergezet dat mensen het bushokje helemaal uit moeten komen om het digitale bord met bustijden te kunnen raadplegen. Niet fijn als het regent met name voor ouderen, zo vindt van Munster.

Hij toont trots een vrijwilligerscontract met de gemeente waaruit blijkt dat hij voor twee dagen in de week is aangesteld om 'defecten aan bussen en borden op het station' te controleren. En hij neemt zijn taak erg serieus.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maar de gemeente doet volgens Van Munster niets met zijn feedback, tot zijn grote frustratie. Hij stapt nu zelfs naar de rechter om te eisen dat er iets verandert aan de genoemde halte waar het Breng-bord precies voor het digitale informatiebord staat.

En hij gaat maar door met het doen van meldingen. Zo is het op de Winselingseweg volgens Van Munster onmogelijk voor rolstoelers om de bus in de komen. Er is wel een betonnen oprijplaat, maar precies voor de oprit staan verkeersborden die het onmogelijk maken om daar op te komen. Een stel met een kinderwagen bewijst dat tijdens het interview door de wagen dan maar met zijn tweeën op te tillen.

Te veel meldingen

En dat ondanks de tekst Alle bussen op deze lijn zijn toegankelijk voor reiziger met rollator of kinderwagen. Eef van Munster kan er met zijn pet niet bij dat de gemeente niets doet met zijn meldingen.

Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen zegt: "De gemeente krijgt inderdaad veel meldingen van de heer Van Munster. Zoveel dat we vier keer per jaar schriftelijk naar hem reageren, en een keer per jaar met hem om tafel gaan om te praten over de meldingen. Door corona is dat laatste alweer even geleden."

"De tips die we van de heer Van Munster krijgen zijn soms heel goed, als het kan nemen we ze over. Maar soms gaat dat ook niet of niet meteen."

'Ik doe het voor de mensen'

Maar zelfs dat klopt volgens Van Munster niet. Hij toont een e-mail van de gemeente waarin staat dat ze in elk geval de komende twee jaar niet meer reageren op vragen en opmerkingen met betrekking tot het openbaar vervoer. Ook het jaargesprek vindt niet meer plaats.

Maar dat is voor Eef van Munster geen reden om te stoppen met zijn werk. "Nee, want de mensen zijn hier de dupe van. En ik wil die mensen helpen."