Trots op de Heerlijkheid Hemmen, 'een pareltje in de Betuwe'

Ze noemt het ‘een pareltje in de Betuwe’. Olga de Boer is trots op 'haar' landgoed Heerlijkheid Hemmen, aan de Linge tussen Tiel en Arnhem. Al jaren geeft ze rondleidingen in het park en het kerkje van het landgoed: "In de late middeleeuwen werd hier een prachtig kasteel gebouwd, met torens en een slotgracht met valbrug."

Adellijk geslacht

In 1375 wordt Ridder Steven van Lynden Heer van Hemmen door zijn huwelijk met Elisabeth van Doornick. Hij stamt uit een oud adellijk Gelders geslacht dat tot 1931 de eigenaar blijft van het landgoed.

Verwoest door brand

In de eerste helft van de achttiende eeuw verwoest een brand het middeleeuwse kasteel. In 1757 laat de Heer van Hemmen een nieuw, statig landhuis op de oude fundamenten bouwen. Huis Hemmen is gebouwd in de stijl van de imponerende landhuizen aan de Vecht, waar de rijke vrienden van Van Lynden wonen. De slotgracht wordt gedempt en het bos op het landgoed wordt omgetoverd tot een romantisch park in Engelse stijl.

Het in 1757 gebouwde landhuis. Foto: Jobard Frères

Kapotgeschoten

De Boer neemt Ridder René mee door het park, naar de ruïnes van het landhuis. “Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is het helaas volledig verwoest door geallieerde troepen.” In januari 1945 vuren Britse en Canadese militairen mortiergranaten af op het pand, waar zich op dat moment Duitse parachutisten schuilhouden. Van het ooit zo monumentale Kasteel Hemmen is nu alleen nog maar een ruïne over. In het park ligt nog de oude ommuurde kasteeltuin, die door vrijwilligers wordt bijgehouden.

Kerkje

Ook het lieflijke middeleeuwse kerkje is bewaard gebleven. De gebrandschilderde ramen laten de lijdensweg van Jezus zien. Ze zijn gemaakt in opdracht van de laatste Heer van Hemmen, baron Frans Godard van Lynden. Hij heeft ze zelf helaas niet meer kunnen zien, want hij overleed in 1931 voordat ze gereed waren. In zijn testament liet hij vastleggen dat het kerkje waar hij zelf altijd kwam ook na zijn dood voor godsdienst moet worden gebruikt. En zo gebeurt het dat er tot op de dag van vandaag er kerkdiensten gehouden.

