Groene ster voor Ruimzicht in Doetinchem

Villa Ruimzicht is een van de acht restaurants in Nederland die een Groene Michelinster heeft gekregen. De restaurantgids reikt dit jaar geen Michelinsterren uit in de Achterhoek, wel krijgen onder meer twee Doetinchemse restaurants de Bib Gourmand.

“We zijn echt supertrots”, laat eigenaar Kees Hensen van Villa Ruimzicht weten. Het is de eerste keer dat de restaurantgids duurzaamheid in keukens beloont met een nieuwe erkenning, de Groene Michelinster. Chefkok Bjorn Massop van Ruimzicht ontvangt de erkenning vanwege het lokale karakter van de keuken. Het Doetinchemse restaurant koopt zelf koeien in de regio. De dieren worden vetgemest en geslacht, waarna alle delen worden gebruikt in de keuken. “Het is supergaaf dat Michelin daar dit keer een Groene Ster voor geeft”, vindt Hensen. "Het is toch een kwaliteitsaanduiding."



Geen van de restaurants in de Achterhoek ontvangt dit jaar een Michelinster. Wel krijgen twee restaurants in Doetinchem, LEV Foodbar en 't Raedthuys, een Bib Gourmand voor de prijs-kwaliteitverhouding. Michelin kent deze onderscheiding toe aan restaurants die een driegangendiner aanbieden voor een maximumbedrag van 37 euro. Ook Bistro de Oliemölle in Borculo heeft een Bib Gourmand gekregen.