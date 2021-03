Lokale horeca pleit voor openen terrassen

“De boodschap is dat we vooral afstand moeten houden van elkaar en de regels op moeten volgen, maar ook dat we dat juist kunnen reguleren op terrassen”, aldus Hensen, die vindt dat horeca zo snel mogelijk weer de terrassen open moet kunnen doen. Bezoekers van de binnenstad konden zondag een pakket met eten en drinken bij een van de deelnemende horecazaken kopen en vervolgens op een kleedje lunchen. Hoewel de zon zich niet liet zien, genoten de meeste aanwezigen. “Ik had gezien dat er een picknickactie was en het leek me leuk om dat even te zien. Ook om de lokale horeca te steunen in deze tijd”, vertelt Joke Wiggenraad, die vanuit Emmerich naar Doetinchem kwam voor de actie.



Een eerste horecazaak in het Doetinchemse centrum heeft al definitief de deuren gesloten wegens de coronacrisis. Hoewel dat lot Villa Ruimzicht voorlopig niet wacht, hoopt Hensen met de actie wel een signaal af te geven. Hij vindt dat juist horecazaken op terrassen kunnen zorgen voor een coronaproof verblijf in de buitenlucht: “We hopen dat iedereen dadelijk weer massaal naar terrassen gaat", zegt Hensen. "En daarna de horeca in zodat we deze zomer veel kunnen goedmaken."



Landelijke actie

Niet alleen in Doetinchem werd een picknickprotest georganiseerd, maar ook in meerdere andere steden. De eigenaar van Villa Ruimzicht hoopt dat de druk op de overheid om versoepelingen voor de horeca in te voeren toeneemt. “Ik hoop in ieder geval dat we gehoord worden in Den Haag”, aldus Hensen. De bezoekers hopen binnenkort op een zonovergoten terras te zitten, zo ook Janine Janssen: “Dat maakt het leven wel leuker, de interactie die je daar met vrienden hebt missen we wel.”