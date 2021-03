Fotograaf opgepakt bij demonstratie: 'Ik moet gewoon mijn werk kunnen doen, dit is geen Uganda'

Gearresteerd, weer vrijgelaten, zonder proces verbaal, mét excuses. Toch is de Nijmegenaar boos. "Natuurlijk ben ik boos. Je moet gewoon de pers zijn werk laten doen. Je kunt gewoon geen pers oppakken in dit land. Zo glijden we af naar een dictatuur. We zijn hier geen Uganda. Punt."

"Dat heb ik ook tegen de officier van justitie gezegd. Ik kan begrijpen dat wanneer je ertussen staat, dat je van welke partij ook een tik kan krijgen. Dat gebeurt als je ertussen staat. Wat ik niet kan begrijpen is dat je gewoon journalisten oppakt, die zich ook duidelijk identificeren als journalist." Dat deed Voskens meerdere keren, net als andere gearresteerde journalisten.

Omringd door ME

Toen de demonstratie uit elkaar getrokken werd en er een harde kern van demonstranten bleef zitten, bleef Voskens achter in die groep omringd door ME. Weg kon en mocht hij niet meer. Andere fotografen werden juist weer niet toegelaten. Juist daar zou hij zijn werk moeten kunnen doen, betuigt de Nijmeegse fotograaf.

"Het proces zou transparant moeten zijn. We kunnen niet controleren wat daar gebeurt als niemand daar is." Juist dat is een taak van de journalistiek. "Ik vind dat in een democratie de pers gewoon toegang moet houden."

"De pers staat aan alle kanten onder druk. Daar maak ik me wel zorgen om. Spanningen nemen toe in de maatschappij. Dat merk je gewoon. En dat zoekt een weg naar buiten. Zowel publiek als overheid maken het journalisten moeilijker hun werk te doen. Voskens: "Dat is een teken dat we onpartijdig zijn, want elke partij zit in onze nek." Al heeft hij zich persoonlijk nooit geïntimideerd gevoeld door welke partij dan ook.

Journalistiek met een helm op

Om zijn zorgen over het onder druk staan van de journalistiek te illustreren haalt Voskens gesprekken met collega's aan. "Wie had dat gedacht: vroeger hadden we het als we als fotografen bij elkaar komen over pixels en camera's, tegenwoordig gaat het over onze helmen. Dan loop ik daar rond en zegt een collega: ja, je moet wel even je helm opzetten."

"Dat geeft ongeveer aan waar we staan. En ik ben niet de enige hoor, er zijn er tal die een helm op hebben. Dan denk ik: hoe kan dit zo snel? Waar is het misgegaan in hemelsnaam? Al waren die gesprekken over pixels ook wel saai, maar toch heb ik ze liever." Hij refereert aan een uitspraak van premier Mark Rutte onlangs, die stelde dat je met je handen van de pers af moet blijven. "Dat geldt voor iedereen, ook voor onze politie", betuigt Voskens.

Norbert Voskens en collega met helm. Foto: Norbert Voskens

Je moet toch mee, desnoods horizontaal

Verzet tegen zijn arrestatie was zondagmiddag duidelijk zinloos. "Ik moet toch mee. Linksom of rechtsom. Op het moment dat ze dat hebben besloten kun je op je kop gaan staan, dan word je gewoon horizontaal afgevoerd."

Dus heeft hij van de nood maar een deugd gemaakt en is zijn werk gaan voorzetten in de arrestatiebus. Daar maakte hij een indringende foto van een man op leeftijd, die net als hijzelf in afwachting was van de afvoering naar de gevangenis. De foto ging snel viraal op sociale media.

Zeiknat door een waterkanon

De man draagt een uniform en oogt als een veteraan. Op basis van de samenstelling van het uniform zetten mensen online vraagtekens bij het feit of de oudere heer ook daadwerkelijk een veteraan is. "Ik snap de discussie, maar ik probeer daar uit te blijven. De man staat op beeld, hij gaat viraal. Vroeg of laat gaan mensen dat wel checken. Mijn rol is om foto's te maken, het is niet mijn rol om te checken of hij authentiek is of niet. Of wat zijn motieven zijn. Ik zag zijn blik in de ogen. Dat is wat mij triggerde. De glazige ogen. Daar zat voor mij de focus. Daar zit een menselijk verhaal in en ik ben geïnteresseerd in mensen."

De foto is stom toeval, omdat hij gearresteerd werd. "Eigenlijk wilde ik gewoon naar huis. Maar ja, dat ging dus niet. Ik dacht: ik heb het gehad, ik ben zeiknat door een waterkanon, ik ben er wel klaar mee. Maar ja, zo zie je maar." Hij hoopt dat wat hem en andere journalisten is overkomen de discussie verder voert over hoe we in dit land omgaan met pers en persvrijheid. Voskens heeft daarover ook contact met de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Arrestanten tijdens een eerdere demonstratie. Foto: Norbert Voskens