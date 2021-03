Laura en Suzanne wandelen ruim € 5200,- bij elkaar voor Wensambulance

Het was even na 05:00 uur op de zondagmorgen toen Laura en Suzanne vertrokken voor hun wandeling naar Amsterdam. Een afstand van ruim 60 kilometer. Met deze wandeling wilden de dames geld ophalen voor de Veluwse Wensambulance. Wat begon als een fysieke uitdaging werd uiteindelijk een donatie van ruim vijfduizend euro.

Vol goede moed naar Amsterdam

Laura en Suzanne liepen al eens naar Zwolle, toen naar Hilversum en naar Utrecht. Afstanden van circa 30, 40 en 50 kilometer. Het idee om naar Amsterdam te lopen was een goede volgende stap. En daarna ontstond het idee om hier een goed doel aan de koppelen. Het is nog aardedonker als de twee vertrekken uit Harderwijk. In de woning van Suzanne is de spanning voelbaar, maar vol goede moed stappen ze het duister in richting Amsterdam. De route is uitgestippeld en ook de supporters voor onderweg weten op welke punten en tijden ze zich in kunnen zetten om te voorzien in warme dranken, eten en aanmoediging.

Supporters langs de weg

Zeewolde is snel gehaald met een gemiddelde snelheid van 7 km per uur en rond half 8 lopen ze door naar Almere. Laura heeft wat wrijving aan de voeten en wisselt van sokken, waarna haar vriend haar een stukje op weg helpt door mee te lopen. Niet lang daarna staat de volgende supporter langs de kant met een warm kopje koffie en zo gaat het door tot in Almere. Na Almere haakt er een vrijwilliger van de wensambulance aan die de laatste 20 km mee zal lopen en eventuele blaren zal verzorgen. Tot aan de finish staat de wensambulance op verschillende punten langs de kant met een kop bouillon of dextrose.

Ruim € 5000,- voor De Veluwse Wensambulance

Op de brug van de A6 is het afzien met windkracht 6 en af en toe een bui die vol in het gezicht waait. Doorzetten is de enige optie en het vaste land is weer in zicht. Bij Weesp staan er weer veel supporters langs de kant. Ouders, opa’s en oma’s, familie en vrienden, aan aandacht is geen gebrek. Bij de brug over het kanaal bij Driemond zegt Suzanne “wie het eerste boven is” en dat laat Laura zich niet nog een keer zeggen, een klein sprintje zit er zelfs nog in. Aangekomen in Amsterdam rennen ze de finish tegemoet, de toeschouwers hebben een lint gespannen bij het eerste bord Amsterdam en dan zit het erop: 62 km, elf en een half uur en ruim 74.000 stappen gelopen. Bij de finish staat de teller van de actie op ruim 5200 euro.

Stichting De Veluwse Wensambulance verzorgt ambulancevervoer waardoor de laatste wens van mensen in (pre)terminaal stadium in vervulling kan gaan. Meer over deze actie en doneren leest u hier