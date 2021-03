Albert, Wilfred en Lourens wisselden radicaal van baan door corona

Hoed is in februari 2020 nog suikerbakker en maakt zijn eigen snoepgoed dat hij samen met zijn vrouw Hanneke verkoopt in de winkel van Lekkers en Zo in Doesburg. Hij geeft ook demonstraties snoepmaken, maar daaraan komt in maart vorig jaar – door afstandsregels en winkelsluiting – een eind.

Suikerbakker Wilfred Hoed. Foto: Omroep Gelderland

“Toen die suikerbakkerij wegviel, was vijftig procent van de omzet weg. Door de TOZO regeling konden we verdergaan met de zomerverkoop. Maar hoewel het ontzettend druk was in Doesburg kwamen mensen niet je winkel binnen. Dan ga je toch denken: hoe nu verder”, vertelt hij.

Computers

Hoed verkoopt uiteindelijk niet de snoepwinkel maar wel de inventaris van zijn suikerbakkerij. Daarmee kan hij zijn nieuwe zaak beginnen. “Voordat ik de snoepwinkel begon en suikerbakker werd, ontwierp ik websites en maakte ik computers. Dat heb ik weer opgepakt.”

Ons leven speelt zich gewoon af in deze zaak

Daar waar eerst snoep werd gemaakt worden nu computers gerepareerd en verkocht. In het voorste deel van de zaak staat zijn vrouw nog in de snoepwinkel. “Ons leven speelt zich gewoon af in deze zaak. We werken liever samen voor een dubbeltje, dan bij een baas voor een kwartje."

“Je ziet dat we heel kwetsbaar zijn", zo vervolgt hij. “Maar ik heb ook geleerd dat we in een mooi land leven waar we aan alle kanten geholpen worden. Ik ben blij dat mijn wieg in Nederland stond."

Domino-effect

De coronacrisis treft ook Albert Kersten, die eigenaar is van Spykersound in Westervoort. In zo'n 25 jaar is zijn bedrijf uitgegroeid tot een loods vol audio- en lichtapparatuur, voldoende voor evenementen tot zo'n 10.000 bezoekers. Als hij in februari 2020 een beurs in Utrecht van licht en geluid wil voorzien, krijgt hij een telefoontje met de mededeling dat het evenement wordt afgelast.

“Dat was al op 12 februari. Dus ruim voor de echte coronacrisis was ik mijn werk al kwijt”, blikt hij terug. Het domino-effect van die eerste afzegging volgt snel.

In 2020 wordt geen enkel groot evenement meer georganiseerd. “Daarmee was mijn inkomen in één klap weg. En de kosten lopen dan nog wel even door. Ik heb gelukkig wel het een en ander aan overheidssteun gehad, maar toen dat stopte moest ik toch iets anders gaan doen."

Vrachtwagenchauffeur

Kersten kan via een kennis aan de slag als vrachtwagenchauffeur bij Velocitas in Zevenaar. Het zet zijn leven compleet op zijn kop. "Ik bezorg brood bij supermarkten in de regio. Ik dock aan om half drie 's nachts aan bij bakkerij Borgesius in Arnhem, laad mijn vrachtwagen vol en ga mijn ronde rijden.”

Albert Kersten bezorgt brood. Foto: Omroep Gelderland

Het nieuwe leven valt de zestiger zwaar. Maar de wetenschap dat hij nuttig is, financieel niet meer afhankelijk is van zijn vrouw en voldoende verdient om in ieder geval de huur van de loods te betalen, vergoedt veel.

Je bent nooit te oud om te leren

“En ik heb er van geleerd dat ik rustiger moet worden. Ik ben niet langer de baas en heb het dus niet voor het zeggen. Maar je bent nooit te oud om te leren. Ik ben achteraf blij dat ik het zo gedaan heb. Je moet ook een keer kunnen vegen, anders heb je nooit leuk werk."

Horeca op slot

Lourens Trimp is clubdeejay en heeft in 2020 een volle agenda. “Het was inmiddels een fulltime job geworden. En als je op een festival draait en je ziet dat er 5000 man helemaal losgaat, ja da's het mooiste dat er is. Daar kan geen andere job tegenop", benadrukt hij.

DJ Lourenz. Foto: Club 22-24 Doetinchem

Naast verschillende clubs in Doetinchem en Arnhem draaide hij ook op de Gay Pride in Amsterdam, op de Pleinfeesten in Huissen en in de zomer in het Sonsbeekpark in Arnhem. Maar op zaterdag 14 maart 2020 draait DJ Lourenz voor het laatst. Dan gaat de horeca op slot en is er geen feest meer dat hij op stelten mag zetten.

Trimp ziet zijn inkomsten verdampen, en hoewel er in augustus nog heel even een kleine opleving is, heeft hij dan al gekozen voor een andere job.

Pakketbezorger

Trimp schakelt via Facebook zijn netwerk in, krijgt de suggestie pakketbezorger te worden en belt naar PostNL. “Een dag later stond ik daar al op kantoor."

Ook voor hem was het een grote omschakeling. “Van het nachtleven naar vroeg opstaan, en van stilstaan achter een draaitafel naar zo'n 12 kilometer lopen op een dag, weer of geen weer. Het werd pas leuk toen ik mijn eigen wijk kreeg”.

Ik word af en toe nog wel sentimenteel

Inmiddels rijdt Trimp fluitend zijn bestelbus door de wijk, bezorgt zijn pakjes met een glimlach en maakt hier en daar een praatje. "Maar ik word af en toe nog wel sentimenteel als ik in de auto muziek luister en iets hoor dat ik ook als dj had kunnen draaien."

Hij zou zijn nieuwe baan dan ook graag willen combineren met zijn oude. “Zo'n combinatie zou me fit houden en vrolijk maken."

Documentaire

In de documentaire Keerpunt corona is te zien hoe Wilfred Hoed, Albert Kersten en Lourens Trimp radicaal van baan wisselen.