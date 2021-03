Canal Parade in de Achterhoek, burgemeester maakt er serieus werk van

De burgemeester van Lochem wil de Canal Parade naar de Achterhoek halen. Het Twentekanaal is lang en breed genoeg voor een feestje, vindt hij. Nee, het is beslist geen 1-aprilgrap, Sebastiaan van 't Erve is bloedserieus.

Het meerdaagse festival in Amsterdam om te laten zien dat je kunt zijn wie je bent en dat je mag houden van wie je wilt en met de grachtenparade als hoogtepunt, dreigt in het water te vallen door de coronapandemie. De grachten zijn te smal en bezoekers zullen zich niet aan de anderhalvemeterregel kunnen houden, schat Van 't Erve (GroenLinks) in.

"Hier kun je wel anderhalve meter afstand houden", zei de eerste burger van Lochem op Radio Gelderland. "We beginnen in Eefde en gaan gewoon door tot in Enschede. Iedereen kan met een boot het water op en laten we er iets moois van maken."

Van 't Erve is wel vaker in voor leuke initiatieven. Toen Museum MORE in Gorssel melding maakte van een tentoonstelling over tv-schilder Bob Ross, pakte hij spontaan het penseel op.

Zijn idee voor de pride werd overigens ingegeven door 'triest nieuws'. NRC onthulde dat scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem leerlingen dwingt hun homoseksuele gevoelens 'op te biechten' aan hun ouders, ook als ze daar nog niet klaar voor zijn.

"Een meisje dat werd gedwongen uit de kast te komen. Ik was daar zo boos over. Dit is echt een vorm van geestelijke mishandeling", aldus de eerste burger van Lochem. "Wat kunnen we nu doen om normaal te maken wat allang normaal is?"

Hoe de Pride in Lochem handen en voeten moet krijgen, weet Van 't Erve nog niet. "Maar ik ga het niet alleen doen. Er zijn hier in de regio veel bedrijven en organisaties die dit heel goed kunnen", doelt hij onder meer op de organisatie achter de Zwarte Cross, de Feestfabriek in Hengelo. "Concrete plannen heb ik niet. Eerst eens kijken of er nu mensen op de deur kloppen."