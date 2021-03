Dit zijn ze dan: alle sterrenrestaurants van Gelderland

Lockdown of niet, de nieuwe Michelingids is weer uit. Door een foutje met de app kon een aantal nieuwkomers dit weekend al juichen, maandag volgde de hele lijst. Dit zijn alle sterrenrestaurants in onze provincie.

2 sterren:

't Nonnetje in Harderwijk

1 ster:

Het Koetshuis in Bennekom

't Raedthuys in Duiven

Rijnzicht in Doornenburg

Basiliek in Harderwijk

De Kromme Dissel in Heelsum

Flicka in Kerkdriel

Het Roode Koper in Leuvenum

De Nieuwe Winkel in Nijmegen

Net als vorig jaar heeft Gelderland één tweesterrenrestaurant: 't Nonnetje in Harderwijk. Maar ook de prestatie van De Kromme Dissel springt in het oog. Het restaurant uit Heelsum mag zich voor het 50ste jaar op rij een sterrenrestaurant noemen.

Groene ster

Dit weekend werd door een lek in de nieuwe app al bekend dat De Nieuwe Winkel in Nijmegen zich voor het eerst een sterrenrestaurant mag noemen. Het restaurant is ook onderscheiden met een green star, een prijs voor duurzame restaurants. Die eer viel ook restaurant Lokaal in Doetinchem ten deel.

Naast de sterrenrestaurants zijn er ook nog zaken bekroond met een Bib Gourmand. Van de dertien nieuwe restaurants komt er één uit onze provincie: Bistrobar Berlin in Nijmegen.

Volgens Michelin was het dit jaar door de gedeeltelijke lockdown moeilijker dan anders om restaurants te beoordelen, maar is het toch gelukt om ze allemaal te bezoeken. Wie nu een plekje bij één van de zaken wil reserveren, moet vanwege de coronamaatregelen nog even geduld hebben. Bij sommige zaken kun je wel een sterrenmaaltijd online bestellen.

Bekijk alle sterrenrestaurants op deze kaart: