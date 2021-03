Vrouw mishandeld door mountainbiker op Heumensoord

Afgelopen zondagochtend 21 maart is rond half tien een vrouw op Heumensoord geslagen door een mountainbiker. De vrouw sprak de man op de fiets aan ter hoogte van de speelkuil omdat hij niet op een mountainbikeroute aan het fietsen was. Na een korte discussie werd de vrouw geslagen door de man.

De vrouw was samen met de buurman en de honden aan het wandelen. In het bos waren zondag veel mountainbikers aanwezig en omdat de betreffende mountainbiker niet op de daarvoor bestemde route aan het fietsen was, sprak de vrouw hem daarop aan. Na de discussie en de klap wilde de dader er vandoor gaan. De buurman greep met behulp van een groepje hardlopers in en hield hem tegen.

De politie is nu opzoek naar de mountainbiker. Naast de dader is de politie ook op zoek naar de hardlopers omdat zij mogelijk getuigen zijn van de mishandeling en omdat zij misschien iets meer kunnen vertellen over de personalia van de verdachte.

Signalement

Het signalement van de mountainbiker is als volgt:



- Man

- 40-45 jaar

- 180 cm lang

- licht bruine huidskleur

- atletische bouw

- zwart met lichtgrijs haar

- baardje met opwaarts lijntje onder de lip



Hij droeg afgelopen zondag tijdens de mishandeling het volgende:



- zwarte helm

- kleine zwarte rugzak

- zwarte lange fietsbroek

- shirt met lange mouwen, op de borst zwart met geel geblokt



De mountainbike van de verdachte is zwart met groen, heeft zwarte velgen, schijfremmen en de mountainbike was ten tijde van de mishandeling opvallend schoon.



Als je getuige bent of meer weet over deze zaak dan komt de politie graag met je in contact via 0900-8844 of een privébericht via Facebook. Vermeld daarbij procesnummer 2021 - 125921.