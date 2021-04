Kijk hier naar Passion Achterhoek on Tour

Dit jaar wordt een speciale voorstelling gepresenteerd van Passion Achterhoek on Tour. De show wordt opgevoerd in het Amphion in Doetinchem en neemt de kijker mee in het levensverhaal van de acteurs en van Jezus.

De voorstelling bestaat uit verschillende scènes. Emoties krijgen volop de ruimte. Woede, liefde, verontwaardiging, eenzaamheid en verbazing komen voorbij. Verhalen over wantrouwen en vertrouwen, zeker ook passend bij de coronatijd waarin we nu leven. Na elke monoloog volgt een lied, met actuele beelden, dat aansluit op het thema en de dramatiek van het voorafgaande spel.

Bekijk de Passion Achterhoek on Tour hier:

Het script is evenals voorgaande jaren geschreven door ds. Hans Hinkamp. Aad Witteveen en Ben Donderwinkel zijn samen verantwoordelijk voor de eerste vier opvoeringen van Passion Achterhoek en verzorgen de regie. Met Erik Hagelstein (zanger van de Joe Cocker tribute band) en Maartje Waanders en Tom Schraven (bekend als “the East”) en de professionele acteurs Bert Geurkink, Tineke Ubbels, Sybe Gratama en Elcke Nijhuis belooft het een bijzonder mooie voorstelling te worden.

De Passion Achterhoek on Tour is op eerste paasdag om 16.00 uur te zien op TV Gelderland. Vanaf 17.20 uur is ‘the making of’ van de voorstelling te zien (daarna ieder uur herhaald). Programma online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.

De voorstelling van de Passion Achterhoek 2020, zoals in eerste instantie bedoeld was in de Hamalandhal, is vanwege het coronavirus opgeschoven naar 2022. Meer informatie over Passion Achterhoek on Tour is te vinden op www.passionachterhoek.nl.