Verdachten vergismoord blijven 90 dagen langer vastzitten

De twee mannen die begin maart zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de Beuningse vergismoord, blijven allebei drie maanden langer in voorlopige hechtenis. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee ervan een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de liquidatie van de Nijmeegse klusjesman Mehmet. De verdachten zijn kort na elkaar aangehouden. Dat gebeurde na de uitzending van Opsporing Verzocht op 2 maart. Voor een van hen geldt dat hij te zien was op beelden die zijn uitgezonden door het opsporingsprogramma.

Kort daarna gaf de man zichzelf aan bij de politie. Hij was een van de inzittenden van een rode Golf die is gebruikt bij de aanslag. Mehmet werd op 6 juli 2020 doodgeschoten in Beuningen. De politie gaat uit van een persoonsverwisseling.

Vast op basis van 12-jaarsgrond

Voor de andere verdachte geldt dat hij al eerder in beeld is geweest bij de politie, in verband met een aanslag op een Amsterdamse 'drillrapper' en vanwege een verdenking van wapenhandel.

Beide verdachten zitten sinds hun aanhouding vast 'in alle beperkingen'. Dat wil zeggen dat de advocaten die de verdachten bijstaan geen contact mogen hebben met de media over deze zaak. De rechtbank Arnhem laat weten dat de mannen vastzitten op basis van de zogeheten 12-jaarsgrond. Dat betekent dat ze worden verdacht van een delict waar twaalf jaar gevangenisstraf of meer op staat.

De politie is nog altijd op zoek naar informatie die kan helpen deze zaak op te lossen.

