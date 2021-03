'Het is nu gevaarlijk voor mens en dier', voedselschaarste drijft herten de weg op

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Nog nooit trof ik hier een aangereden damhert aan", vertelt Dunselman. "Dit is nieuw, er liepen er zeker dertig ook nog." De boswachter vindt het riskant worden. "Het is nu gevaarlijk voor mens en dier, want mensen verwachten het niet en rijden zo in volle vaart tegen de dieren aan. Nu al twee keer in één nacht."

Damherten langs de Ossendaalselaan. Foto: Jean Marc-Regelink/Persbureau Heitink

Een agent die in de nacht van donderdag op vrijdag op een van de wildaanrijdingen afkwam, scheen met een zaklamp op de akker langs de Ossendaalselaan. "We keken zo in de ogen van een roedel herten", blikt Dunselman terug. "Het leek wel een dierentuin."

Volgens de faunabeheerder lopen de beesten vlak langs de weg bij de eiken vanwege voedselschaarste in het bos.

Zo een dier voor je bumper

Dunselman wil vooral automobilisten waarschuwen omdat er nu vanwege het ingaan van de zomertijd méér kans is op een aanrijding. Rond de schemertijd is het volgens hem opletten geblazen. Bovendien is het voorjaar, dus je kan zo een drachtig dier voor je bumper krijgen. In Ede gebeurde dat onlangs twee keer: een drachtige wolvin en een zwijn.

Ondanks de strenge coronamaatregelen, zoals de avondklok, neemt het aantal wildaanrijdingen niet af, zegt Dunselman.

'Wildraster komt er na de zomer'

Al jaren pleit GLK voor een wildraster, zodat het wild al in het bos wordt tegengehouden. Er is al een wildraster met touw aan de bosrand van de Veluwezoom, maar dat is verouderd. De provincie heeft inmiddels een toezegging gedaan aan het Geldersch Landschap & Kasteelen en Natuurmonumenten dat er na de zomer een wildrooster geplaatst kan gaan worden, zegt Dunselman.

Als zo'n wildraster er komt, hopen de natuurterreinorganisaties dat verkeersonveilige situaties worden voorkomen. Voor de boeren die hier hun land hebben, is het ook vervelend omdat hun gewassen regelmatig worden opgevreten door de dieren. Met zo'n raster wordt dit ook voorkomen, is de verwachting.