Ralf Seuntjens is woest: 'De Graafschap heeft als elftal gefaald, dit is drama'

De voormalig aanvoerder sprak harde woorden na de terechte nederlaag bij NAC. Net als Danny Verbeek die de fraaie assist gaf op de 1-1 van Seuntjens. "We hadden hier een enorme slag kunnen slaan en dan geef je de doelpunten zo makkelijk weg. Het is ongelooflijk", stamelde de aanvallende middenvelder van De Graafschap.

Gefaald

Seuntjens ging nog een stap verder. "We hebben als elftal gefaald vanavond. Hoe we staan te verdedigen bij die 2-1 bijvoorbeeld. Dat kan gewoon niet. En bij de 3-1 is er geen enkele druk op de bal. Twee goals vallen direct bij het begin van de eerste en tweede helft. Wij kunnen ook niet op de nul spelen. We kunnen het gewoon niet, want iedere keer valt ie. Het is drama en klote", foeterde Seuntjens.

Grote kerels

De toekomstige NAC spits vond nauwelijks een verklaring. "Ik heb er nu geen antwoorden op hoe dit kan. Alles wat ik zeg gaat nu misschien te ver in de frustratie. Bij die vrije trap, die we ook dom weggeven, staan we volgens mij gewoon naast de goal te verdedigen. Ik kan dat niet begrijpen. Als we messcherp zijn met onze grote kerels, zoveel lengte, dan mag die goal gewoon nooit vallen."

Snoei analyseerde iets nuchterder en noemde het verlies 'oervervelend en doodzonde.' Hij was duidelijk over de snelle 1-0. "Een grove fout van Rody de Boer en dat is hem nu al wat vaker overkomen. Hij helpt zo NAC onnodig in het zadel. Een keeper met zoveel talent. Dat mag Rody gewoon niet overkomen."

Minder strijd

"We spelen een prima eerste helft, maar daarin laten we het wel liggen", doelde Snoei op het overwicht dat De Graafschap verzuimde te verzilveren. In de tweede helft hebben we minder strijd geleverd. Hoe dat kan als je zo'n slag kan slaan? Ik weet het niet", reageerde de trainer.

De Graafschap verzuimde in Breda te profiteren van verlies van de concurrentie. Het is wonden likken volgens Seuntjens en doorgaan. "We moeten alles snel bij elkaar rapen en dit heel goed bespreken. En om er volgende week tegen Dordrecht weer te staan, zal nog moeilijk zat worden. Het komt nu inderdaad aan op mentale weerbaarheid."

Bekijk de video: