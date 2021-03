De Graafschap laat grote kans liggen en verliest topper bij NAC Breda

Met spits Ralf Seuntjens aan de aftrap en verdediger Jasper van Heertum in de lappenmand, begon De Graafschap aan de zware klus bij NAC. Bij winst zou de club uit Doetinchem een geweldige slag slaan na de nederlagen van Cambuur en Almere City eerder dit weekend. Dan zou NAC sowieso gezien zijn. Maar het pakte helemaal anders uit in het lege Rat Verlegh stadion na een zwakke tweede helft.

Seuntjens

Terwijl het vuurwerk buiten het vuurwerk tot in de verre omtrek te horen was, sloeg NAC al toe. Robin Schouten profiteerde van een enorme blunder van keeper Rody de Boer. Het was niet de eerste ketser van de keeper dit seizoen. Binnen twee minuten stond de thuisploeg op 1-0. De Graafschap moest was terugdoen en dat gebeurde snel. Uitgerekend Ralf Seuntjens, de spits die onder een vergrootglas lag voor deze wedstrijd vanwege zijn transfer naar NAC, scoorde.

Assist Verbeek

Een prachtige pass door het centrum van Danny Verbeek kwam terecht bij de Bredanaar die niet twijfelde en uithaalde. Via een been van een verdediger van NAC verdween de bal tegen de touwen. Na die snelle 1-1 kregen beide ploegen een paar mogelijkheden. Van Mieghem schoot vanaf rechts de bal op het dak, terwijl Bilate net naast tikte namens NAC.

De Graafschap pakte steeds meer controle in de onderhoudende wedstrijd. NAC moest terug, nam weinig risico en de Achterhoekers werden min of meer gedwongen het spel te maken. Dat lukte redelijk. Grote kansen kreeg De Graafschap echter niet meer in de eerste helft waarin de ploeg van Snoei weinig te vrezen had van NAC.

Achtervolging

In de tweede helft was alles anders. NAC beet nu meer van zich af en sloeg opnieuw snel toe. Nu was het na een vrije trap Rösler die scoorde. De Graafschap zag er slecht uit en kon dus opnieuw in de achtervolging. Het team van Maurice Steijn won na rust meer duels en De Graafschap liep over het veld als een aangeslagen bokser.

Spanning terug

Na een driedubbele wissel van Snoei, die onder meer de aanvallers Platje en Hamdaoui bracht, kreeg De Graafschap opnieuw een mokerslag te verwerken. El Allouchi schoot schitterend raak en NAC stond op een comfortabele 3-1. Die klap kwam De Graafschap, dat er nauwelijks meer aan te pas kwam, ook niet meer te boven. Platje schoot nog wel op de bovenkant van de lat, maar het bleef bij een verschil van twee in Breda. Gevolg is dat de spanning bovenin helemaal terug is en NAC uitgroeide tot de grote winnaar van het weekend.

Bekijk de reactie van Ralf Seuntjens en trainer Mike Snoei: