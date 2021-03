Picknicken als collectief signaal tegen de coronaregels

Het terras staat er klaar voor, met de tafeltjes op anderhalve meter afstand. Yvonne Oldenburg van ’t Pannenkoekenhuis: “We snakken ernaar om weer mensen te bedienen in ons restaurant, maar helaas gaat het niet door.”

'Het kan veilig'

Afhalen mag wél en daarom doen diverse horeca-ondernemers vandaag mee aan het Nationaal Picknickmoment. Daarbij kunnen klanten hun eten op de parkeerplaats nuttigen. Oldenburg: “Om toch aan Den Haag duidelijk te maken dat we het zo graag willen. En dat het ook kan, veilig.”

En daar is het handjevol klanten, dat vandaag een pannenkoek komt eten, het wel mee eens. “Ja, ik denk dat je buiten niet zo veel kans maakt. Dat is mijn idee, dus wij denken dat het veilig kan, buiten”, zo zegt een kersverse vader op het parkeerterrein. Zijn vrouw vult aan: “Ik vind wel dat er met twee maten gemeten wordt. Bij wijze van spreken: kappers open. Dan zit je dicht op elkaar. En een restaurant buiten zou niet open kunnen. Ja, dat snap ik niet helemaal.”

Waar is Den Haag mee bezig?

Een vrouw die haar hondje ondertussen laat meesnoepen van de lekkernijen is helemaal klaar met de lockdown. “Ja, ik ben er echt heel verdrietig en depri onder, want ik vind het echt heel vervelend.” Dat het nodig is, zoals de regering zegt, gaat er bij deze vrouw niet in. “Echt niet, nee. Zelf zitten ze ook niet met een mondkapje in het kabinet. Dus ik weet niet waar ze mee bezig zijn.”

Koninklijke Horeca Nederland heeft de actie niet georganiseerd, maar heeft er wel begrip voor: "Het is niet voor niets dat ondernemers zich tot een dergelijke actie genoodzaakt zien - het water staat hen immers aan de lippen. Het is een duidelijk signaal naar Den Haag en dat ondersteunen we volop", laat de organisatie weten.

Er was vandaag wel één probleem met het Nationale Picknickmoment: het weer. Oldenburg: “Terwijl het morgen zulk mooi weer wordt. Jammer.”