De Graafschap-supporters zwaaien spelers onder luid gejuich uit

NAC staat op de vierde plaats, vijf punten achter De Graafschap. Het duel van zondag is daarmee een gevecht met een directe concurrent. Supporters hebben er in elk geval vertrouwen in, lieten ze zondag blijken langs de kant van de weg. Massaal zwaaiden ze de spelersbus uit, onder luid gejuich en met fakkels.

Trainer Snoei zei eerder al tegen Omroep Gelderland dat hij uitkijkt naar de wedstrijd. "Zondag spelen tegen NAC in een groot stadion is ook gewoon een mooie sportieve kraker. Zij hebben ook een goede, volwassen groep. Ik ben benieuwd hoe de verhoudingen liggen. We hebben thuis van ze gewonnen en vorig seizoen ook in Breda, hoewel dat in de tweede helft nog moeizaam was. Als we winnen, denk ik dat NAC inderdaad wel weg is."

De aftrap in Breda is om 20.00 uur.