Weer geen Matthäus-Passion voor Ton en Esther: 'Een cd haalt het niet bij een optreden'

Ton en Esther Cremers uit Brummen zingen normaal gesproken als tenor en alt in Toonkunst in Zutphen. Iedere twee jaar voert dat koor de Matthäus-Passion op in de Buitensociëteit in de stad. Vorig jaar ging dat niet door en ook nu blijft het stil. "We zetten een cd op, maar dat haalt het toch niet bij een echt optreden", zegt Ton. "Dat het nu voor een tweede jaar op rij zo is, ervaren wij wel als een verlies, ja."

Esther is het met haar man eens. "Ik denk ook dat je er een beetje verslaafd aan kunt raken. Met Pasen wil je óf de Matthäus zingen óf het stuk gezongen zien worden."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Warm gevoel van binnen

Er lagen wel plannen om losse psalmen op te voeren. Voor een publiek van dertig man, en dan misschien drie optredens achter elkaar. Maar ook dat ging niet door. Beide koorleden zingen het beroemde stuk van Bach, over het lijden en sterven van Jezus, heel graag.

"Telkens als we het zingen, ontdekken we weer nieuwe dingen. Het is zulke geniale muziek. Het is ook enorm geliefd bij het publiek: elke keer zit de zaal stampvol", vertelt Ton. Esther vult aan: "Als je op het podium staat en meezingt, dan krijg je gewoon een heel warm gevoel van binnen. Het is geweldig om te doen."

Volgend jaar revanche

Pasen zonder de Passion is dus helemaal niks, vindt Ton. "Het is een beetje kaal. Pasen met de Matthäus-Passion is een ei, nu is het een lege dop. We zien elkaar ook helemaal niet, als koor. En een koor is niet alleen muziek, maar ook een sociaal gebeuren. Dat missen we nu ook allemaal."

Het echtpaar heeft goede hoop dat ze, samen met de leden van Toonkunst, volgend jaar weer uit volle borst de Passion kunnen zingen met Pasen. Daar wordt nu al voor voorbereid. Tot die tijd moeten Ton en Esther het doen met hun cd. "Ik heb hem vanmorgen nog op gehad. Alsof er een oude bekende op bezoek komt", aldus Ton.