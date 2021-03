Sportpark Heerde op slot voor teams onder 13 jaar, ook basisschool dicht

Door een toename in het aantal coronabesmettingen stoppen de jeugdteams van voetbalvereniging SEH in Heerde met trainen. "Ondanks verschillende maatregelen hebben we het coronavirus er nog lang niet onder", laat het bestuur weten.

"We zien dat ook op onze eigen vereniging, en dan met name bij de jongste jeugd: er zijn bijvoorbeeld veel jongens en meisjes die in quarantaine moeten", aldus het bestuur. Daarom worden alle trainingen voor spelers onder 13 jaar afgelast.

In navolging van school

Het bestuur volgt de lijn van de basisschool in het dorp. "Basisschool Het Talent in Heerde, waar ook veel leden van SEH onderwijs krijgen, heeft al besloten de komende week helemaal dicht te gaan. Wij gaan als vereniging mee in die lijn en sluiten het sportpark daarom, met veel pijn in ons hart, voor de jongste jeugd."

De oudere jongeren kunnen vooralsnog wel doorgaan met trainen, maar voor hoe lang? "We houden vinger aan de pols en mocht er aanleiding voor zijn, dan sluiten we soortgelijke maatregelen voor deze categorieën niet uit. We kijken daarbij bijvoorbeeld ook naar wat de middelbare school in onze gemeente doet", aldus het bestuur van de voetbalclub.

Het sportpark hoopt snel weer open te gaan, zegt het bestuur. "Zodra iedereen weer welkom is, communiceren we dat uiteraard!"