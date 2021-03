Diny's hart klopt harder voor de pad: 'Avondklok is een vloek en een zegen'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Waar komt de liefde voor deze dieren eigenlijk vandaan? "Ik ben op een boerderij opgegroeid", vertelt Diny. "Daar zaten ook altijd padden. Ik ben ermee opgegroeid. Ik denk dat het 2001 was, toen zat ik al bij de Dierenbescherming, toen belde iemand van het asiel me en zei: ‘Jeetje, er zijn zoveel padden die worden doodgereden. Daar moeten we iets aan doen.’ Het was een noodkreet."

"Toen zei ik: ‘Ik kom eraan’. Dan ga je. Er waren er zoveel, dat kon ik niet alleen. Toen ben ik mensen gaan bellen: wie doet er mee? Dat was een hele organisatie. En ik ben er nooit meer mee gestopt. Het is een verslaving. Je wilt ze allemaal die weg over helpen. Als er een auto aankomt, hoor je flats, en ze worden doodgereden. Daar wil je wat aan doen."

Twee van de padden die Diny zondagavond overzette. Foto: Omroep Gelderland

Avondklok

De avondklok is een vloek, maar ook een zegen voor de beestjes. Diny: "Een zegen is natuurlijk het feit dat er minder verkeer is. Nu de avondklok er is, is het op veel wegen bijna doodstil - hoewel je natuurlijk ook altijd plekken hebt waar bijvoorbeeld wel bussen rijden."

Vanwege de avondklok kunnen de rapers niet te lang doorgaan. "Padden en kikkers beginnen pas te trekken na zonsondergang", legt Diny uit, "dan hebben we dus maar anderhalf uur om ze over te zetten. Gelukkig wordt woensdag de avondklok verruimd met een uur. Dan kunnen we net iets langer door."