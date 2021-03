Blije gezichten, want het zwembad is weer open: 'Alleen douchen kan niet'

Het kinderbad is leeg en binnen kunnen bezoekers ook niet terecht, maar in het buitenbad mag het weer. Eigenlijk kan het financieel niet uit, zegt Van Eyck. "Op een mooie zomerdag liggen hier wel duizend mensen. Nu kunnen er maar dertig per uur terecht."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het is ook behelpen voor de bezoekers die komen. Douchen en omkleden mag niet, je arriveert en vertrekt in badkleding. Een plasje kan er nog net vanaf. "Als je het vriendelijk vraagt."

'Komende dagen zitten vol'

Voor het extra inkomen doen ze het in Eibergen. "Het is niet rendabel, maar we doen het voor de klantbinding. Iedereen kan reserveren via de site."

Dat systeem is nog niet helemaal duidelijk voor de zwemmers. "Ik had deze week 200 mails met de vraag om te reserveren. Maar dat kan gewoon op de site", zegt Van Eyck. Er is erg veel animo. "De komende dagen zit vol."