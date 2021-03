Rob de Nijs krijgt Edison, maar optreden gaat vanwege Parkinson niet meer

Zanger Rob de Nijs uit Bennekom heeft de Edison Pop gewonnen in de categorie beste Nederlandstalige album. De Nijs kreeg het beeld zaterdagavond van Matthijs van Nieuwkerk op NPO1. In de uitzending vertelt de zanger dat hij het niet had verwacht en dat hij dit als zijn laatste Edison ziet. De Nijs heeft er nu zes.

"Een van onze grootste sterren", noemt Van Nieuwkerk hem bij Matthijs gaat door. Het album heet: Het is mooi geweest. In het juryrapport staat: "Nummers over het leven, de liefde en vooral de tijdelijkheid van alles. Op dit album is De Nijs bevrijd van alle druk en maakt hij een prachtige zwanenzang. Unaniem hoort deze Edison bij Rob de Nijs", schrijft de Edison-jury.

'Op dit moment gaat het goed'

"Je weet het maar nooit", antwoordt De Nijs op de vraag of het zijn laatste album is. "Misschien gebeurt er een klein wondertje." Hij treedt niet meer op. "Mijn energie is niet meer zo groot als hij was", vertrouwt hij Van Nieuwkerk toe. De Nijs is in 2019 gediagnostiseerd met de ziekte Parkinson. "Het gaat op dit moment goed."

Zingen kan hij zelf niet op de avond. "Zo lang stilstaan is niet goed voor een mens, al helemaal niet als hij wat ouder is dan ik. Het album is het laatste wat ik gemaakt heb, ik weet mijn god niet meer hoe ik het moet doen", zegt De Nijs over optreden. Hij houdt er rekening mee dat hij nooit meer zingt. "Dat zou best kunnen. Ik heb een mooi afscheidsalbum gemaakt. Het is mooi geweest en zo moet het maar goed zijn."

'Muziek en de liefde, dat is onderling uitwisselbaar'

De Nijs is te gast in de rubriek 'Forever Young' en Van Nieuwkerk vraagt hem daarom wat het leven de moeite waard maakt. "Muziek. En de liefde natuurlijk, maar dat is onderling uitwisselbaar. En ik heb allebei. Wat wil je nog meer?"