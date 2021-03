Steven Berghuis maakt eerste goal in Oranje: 'Ik ben trots, maar het werd tijd'

Met een oerkreet vierde Steven Berghuis uit Apeldoorn zijn openingstreffer van het Nederlands elftal in het thuisduel met Letland. Hij sloeg tweemaal op zijn borst en stak beide armen in de lucht. "Eindelijk", zei hij na een magere zege (2-0) over zijn eerste treffer voor Oranje. "Hier ben ik trots op, maar het werd tijd ook."

"Een serie van 22 interlands en nul doelpunten is natuurlijk niet goed", zei de aanvoerder van Feyenoord over zijn vorige interlands. "Ik was op zoek naar een goaltje. Hier heb ik keihard voor gewerkt. Ik wil ook bij Oranje leveren. Hoe langer zo'n treffer uitblijft, hoe meer het een item gaat worden. Maar ik ben niet tevreden, op naar mijn tweede doelpunt."

Bekijk de goal van Berghuis in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Afgelopen woensdag tijdens het verloren duel met Turkije (4-2) kon Berghuis niet duidelijk maken waarom hij een basisplaats had. Tijdens een wedstrijd van gemiste kansen tegen de Letten was hij goed voor een prachtige openingstreffer. "Ik was er super blij mee, al had ik nog wel een keer mogen scoren", bleef hij kritisch.

'Het is een wonder'

"Het is eigenlijk een wonder dat het bij rust niet al 5-0 stond", zei Berghuis. "Ik schiet een keer over terwijl die bal zeker op doel had gemoeten. Dat was geen pech. Maar Luuk en Davy raken de lat. En Luuk legt de bal drie keer goed terug, Maar Klaassen, Memphis en Wijnaldum scoren net niet."

Oranje raakte in de thuiswedstrijd tegen Letland verder achterop bij Turkije, dat tegen een op het oog veel zwaardere tegenstander als Noorwegen driemaal scoorde (3-0). Het doelsaldo is van belang in het geval dat er ploegen gelijk eindigen in de poule. "Dat zeiden we net nog tegen elkaar in de kleedkamer", vertelde Berghuis. "Volgens Frenkie waren we tot 37 doelpogingen gekomen. Dan mogen er wel meer dan twee in."

Het Nederlands elftal krijgt dinsdag in het uitduel met Gibraltar waarschijnlijk een nieuwe kans om het doelsaldo op te vijzelen. Als het aan Berghuis ligt, dan start Luuk de Jong weer als spits. "Het is fijn om met hem te spelen", zei hij. "Je kan altijd een hoge bal op hem kwijt en hij laat de spelers om zich heen beter renderen."