Zeven maanden na gruwelcrash: comeback wielrenner Jakobsen lijkt nabij

Wielrenner Fabio Jakobsen maakt in april mogelijk zijn comeback in het peloton. Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-QuickStep, de ploeg waar Jakobsen voor rijdt, zegt te hopen dat de renner uit Heukelum volgende maand mee kan doen in de Ronde van Turkije. Die koers staat gepland voor 11 tot 18 april.

Jakobsen is al geruime tijd aan het herstellen van een afschuwelijke val in de Ronde van Polen, in augustus vorig jaar. De renner kwam in het zicht van de finish op hoge snelheid in de hekken terecht en raakte zwaargewond aan zijn gezicht. Hij werd daarna kunstmatig in coma gehouden en kreeg 130 hechtingen, maar werd na een week ontslagen uit het ziekenhuis. In november maakte hij weer zijn eerste meters op de fiets.

"Fabio heeft een maand in Spanje gezeten met zijn vriendin om te trainen", zegt ploegleider Lefevere tegen VTM Nieuws in België. "We hopen dat hij kan hervatten in de Ronde van Turkije. Dat zou mooi zijn. En dan zullen we zien welke progressie hij maakt."

"Of we elkaar veel spreken? We sturen geregeld een Whatsappje of bellen wel eens. In begin was het moeilijk om te praten door zijn gehavende mond en alle operaties. Vorige week hebben we nog gebeld. Als het goed is, komt hij volgende week om bij te praten", laat de ploegleider weten.

In februari onderging Jakobsen nog een operatie, waarbij hij implantaten in zijn boven- en onderkaak kreeg en chirurgen de littekens in zijn mond reconstrueerden. Hij werkt al geruime tijd aan een comeback.

Collega-wielrenner Dylan Groenewegen, die sterk van zijn lijn afweek en de val van Jakobsen daarmee veroorzaakte, kreeg een schorsing van negen maanden opgelegd voor het ongeval.