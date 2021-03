Harrie zorgt voor slaapplekken voor vleermuizen

Vleermuizen vangen bijvoorbeeld muggen, buxusmotten en kleine vliegjes, en niet zo'n beetje ook. Ze kunnen wel tot duizend muggen per nacht verorberen. Oude bomen waar de vleermuis in huist worden echter gerooid en oude huizen worden steeds beter geïsoleerd, waardoor de vleermuis meer en meer terrein verliest. In Lochem, waar de omstandigheden voor de vleermuis optimaal zijn, bedachten ze daarom een oplossing om het diertje toch een habitat te bieden.

De gemeente wilde graag een steentje bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit en stelde vleermuiskasten beschikbaar voor inwoners die er eentje wilden. De behoefte bleek zo groot, dat Lochem een rem moest zetten op de aanvragen.

Iedere soort z'n eigen kast

Vleermuisdeskundige Harrie Pelgrim en klusjesman Wim Nijenhuis, die de vleermuiskasten timmert voor Vleermuiswerkgroep VleGel, hebben aan de gevel van een woning zojuist de 63ste vleermuiskast opgehangen. Iedere soort heeft weer z'n eigen kast nodig. Hoe goed de kastjes straks gevuld zijn, dat is koffiedik kijken. "Het is net als met vogels: je kunt tien vogelkastjes ophangen, zonder dat er één vogel in komt. Of je hangt er eentje op, en die is meteen bezet", zegt Harrie nuchter.

Het aantal aanvragen viel hoog uit, vindt ook Harrie. "De gemeente zei eerst: misschien kunnen we wel vijftig kasten ophangen", zegt hij. "Maar binnen no time waren er meer dan vijftig aanmeldingen. Echt een succes, dus. Dat had ik niet verwacht. De aanvragen komen van allerlei locaties."

Geen coronadrager

Harrie beseft dat de vleermuis er deze dagen niet overal even goed op staat. Een veelgehoorde theorie, ook van wetenschappers, is immers dat het de vleermuis was die het coronavirus verspreidde. "Corona en de vleermuis is een moeilijk verhaal", zegt de deskundige uit Lochem.

"De vleermuis in Nederland, en in heel West-Europa, kennen het virus in ieder geval niet. Ze dragen veel virussen bij zich, zoals katten en honden ook doen, maar de vleermuizen in Nederland hebben geen coronavirus bij zich."

Harrie en Wim zijn klaar op hun adresje van vanmiddag, de ladder kan weer ingeklapt en mee naar de aanhanger. "Hierna gaan we door naar Harfsen en Eefde, en daarna nog weer eentje in Lochem", legt Harrie uit. "Dan zitten we al op 68."

Controleronde in juni

Over een paar maanden, in juni, maakt hij een ronde langs alle vleermuiskasten die hij heeft opgehangen in Lochem en omgeving, om te kijken of het dier zijn weg naar de kast gevonden heeft. "Maar u kunt het zelf ook controleren", zegt hij tegen de bewoner van het adres waar hij net geweest is. "Ga met een zaklamp onder de kast staan, dan schijn je er in en dan zie je ze hangen. Of niet."