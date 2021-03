'Mama huilde steeds vaker': waarom families hun demente oudere weghaalden uit de Herbergier

“Mama is 89 jaar, dement en heeft veel gezondheidsproblemen,” zegt Annemarie Egging. Naast haar op de bank zit haar zus José. Volgens de artsen was dit het laatste levensjaar van hun moeder. Toch besloten de zussen haar weg te halen uit de kleinschalige woonvorm de Herbergier in Velp.

Het begon met medische problemen, vertelt Annemarie. Daarna begonnen meer dingen op te vallen. “Ze had vaak de verkeerde bril op. Daardoor kon ze vallen met de rollator. En ze was altijd een flinke vrouw, maar in enkele maanden was ze acht kilo lichter."

Liefdevolle sfeer

Dat merkt ook een andere familie rond dezelfde tijd. “Mijn zus is in de tachtig en heeft voortschrijdende dementie”, vertelt Beppie, die liever niet met haar achternaam genoemd wil worden. “De formule van de Herbergier sprak ons aan. Geen gesloten afdeling met sleutelcodes, maar een hartelijk thuis waar veel kon. Bewoners werden ‘gasten’ genoemd. Ze deden boodschappen, kookten samen, deden de was, vierden hun verjaardag.”

De dementie van haar zus vorderde. “Van zelfstandig eten en drinken werd ze afhankelijk van verzorgers. Ze kwam in een rolstoel terecht. Uiteindelijk was ze volledig afhankelijk. Ze herkende gezichten niet meer, kon niet meer spreken, sliep veel en had soms doorligplekjes. Als familie kwamen we vaak langs.” Dat was draaglijk door de ‘goede verzorging en liefdevolle, open sfeer’.

Radicale verandering

Maar in juni 2019 stopten de ondernemers en nam een nieuw zorgechtpaar de villa over: Bram en Hélène van Rijswijk. “Veranderingen hadden we wel verwacht, natuurlijk”, zegt Beppie. “Maar binnen een paar maanden was alles zo radicaal anders en zo niet volgens de Herbergier-formule, dat we erg schrokken.”

“Wij als familie waren afwachtend. We wilden de nieuwe leiding niet meteen bekritiseren. Maar we zagen dat mijn zus behoorlijk achteruitging. Ze vermagerde sterk. Ze zou extra eiwitten moeten krijgen. Dat heet een ‘verwendieet’: met roomboter, volle kwark en advocaatje met slagroom. Maar daar kwam niet veel van terecht.”

Zwijgcultuur

Ook de sfeer veranderde, zegt ze. “We zagen en hoorden van personeel dat de kwaliteit van het eten achteruitging. Medewerkers met wie we al jaren een warme band hadden, mochten plots niet meer met ons praten. Ze legden de vinger op hun mond als we iets vroegen. Ze moesten zwijgen. Er kwam een angstcultuur voor terug. Vóór kerstmis vertrokken 18 van de 22 verzorgers. Van een mooi stralend huis veranderde de Herbergier in een trieste, koude en kille plek.”

Dat merken ook Annemarie en José Egging. “Aan het personeel mochten we geen vragen meer stellen, alleen aan de eerste verantwoordelijke van dienst. Steeds meer bekende medewerkers vertrokken. Steeds vaker stonden er vooral stagiaires op de vloer.” Volgens de zussen werd personeel regelmatig berispt of zelfs ‘uitgefoeterd’ op de werkvloer.

Vandaag doen meerdere familieleden en zorgmedewerkers hun verhaal over De Herbergier in Velp. Daartegenover staan meerdere medewerkers die nu nog bij De Herbergier werken én familieleden van cliënten, die zich helemaal niet herkennen in de aantijgingen. Zij prijzen juist de sfeer bij De Herbergier. Ook de zorgondernemers herkennen zich niet in de kritiek. Zie de kolom ‘wederhoor’ aan het eind van dit artikel.

Niet alle veranderingen waren negatief, zegt Annemarie Egging. “Er waren ook dingen die de nieuwe eigenaren heel goed deden. Zoals het op orde brengen van de medische gegevens.” Die zakelijke kant hadden ze goed op orde. Meerdere families zeggen dit.

Toch merkten ze, naar eigen zeggen, dat hun moeder de spanning op de werkvloer oppikte. “Ze was bang dat de zorgeigenaren boos op haar zouden worden en dat ze weg moest. Mama huilde vroeger nooit, maar nu huilde ze steeds vaker.”

Kritische houding

Zowel Beppie als de zussen Egging gingen het gesprek aan. Die ervaring was voor hen niet goed. Annemarie Egging: “Tot twee keer toe zeiden ze: ‘Als het je niet bevalt, neem je je moeder maar mee. Ik kan deze kamer zo weer verhuren.’ Meerdere families vertellen dat ze na een kritische houding horen dat zij voor hun naaste “dan maar een ander onderkomen moeten zoeken.”

In de zomer van 2020 besloten de zussen om hun moeder tijdelijk voor tien dagen weg te halen. “We voelden dat ze even uit die sfeer moest”, zegt zus José. "In de auto zuchtte mijn moeder en vroeg of ze nooit meer terug hoefde. Dat brak ons hart.” Annemarie vond een geschikte vervolgplek. Hun moeder hebben ze nooit meer teruggebracht.

Ook voor Beppie’s familie was in augustus 2020 de maat vol. “We zagen dat de zorg te zwaar werd voor deze zorgondernemers. Daarom hebben we haar verhuisd naar een regulier verpleeghuis. Mijn zus is een kasplantje, maar wordt weer met veel liefde omringd. Ik mag hier praten met de zorgmedewerkers, en ik heb de open sfeer weer teruggevonden. Mijn dementerende zus verhuizen was een moeilijke beslissing. Maar we zijn blij dat we dit gedaan hebben.”

Wederhoor

Het echtpaar Bram en Hélène van Rijswijk herkent zich niet in de kritiek die vertrokken zorgmedewerkers én familieleden van cliënten uiten. Zij schrijven:

“Na de overname hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd, om het bedrijf verder te professionaliseren en de kwaliteit van zorg te vergroten. Een aantal medewerkers en sommige familieleden heeft moeite gehad met de wijzigingen. We begrijpen dat de veranderingen niet voor iedereen te begrijpen waren. Deze veranderingen waren echter noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, waar alle Herbergiers aan moeten voldoen."

Ook schrijven ze: "Afgelopen maanden hebben verschillende medewerkers en families klachten geuit. Het betreft steeds dezelfde klachten. Zelf zijn wij een coachingstraject gestart om de teamsamenwerking te vergroten en op eigen reflecteren." Inmiddels heerst er volgens het echtpaar 'rust en vertrouwen bij medewerkers en families'.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg vijf meldingen over de Herbergier in Velp en bracht de villa daarop een aangekondigd bezoek. De uitkomst van het rapport is zeer positief: “De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Herbergier Velp stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg." De inspectie concludeert dat er geen vervolgtoezicht nodig is.

Daarop zeggen de zorgmedewerkers: "Wij willen verder met ons mooie werk, de zorg voor onze lieve bewoners, samen met ons fijne team." Vóór publicatie ontving Omroep Gelderland mails van diverse, huidige medewerkers en familieleden met cliënten in de Herbergier in Velp, die zich ook niet herkennen in de kritiek.

De achternaam van familielid Beppie is bij de hoofdredactie bekend.

Verantwoording: Omroep Gelderland sprak uitgebreid met 14 betrokkenen, waaronder acht oud-medewerkers en zes familieleden van vier families. Ook kregen wij inzage in meerdere interne stukken en correspondentie. Alle namen zijn bij de hoofdredactie bekend. Voor wederhoor beantwoordden de zorgeigenaren schriftelijke vragen en interviewde wij hen op locatie, in de Herbergier in Velp.